Jak přemýšlejí technologičtí kreativci? dubnové WebExpo spojí specialisty napříč obory

Proč většina současných firem končí do deseti let? Jak uživateli zpříjemnit ověřování, aby nepočítal dokola hydranty nebo semafory? A jak vytvořit hlasové rozhraní webu, které dokonalostí překoná psanou verzi? Odpovědi přinese 15. ročník konference WebExpo, která startuje ve středu 19. dubna v Paláci Lucerna. Na třídenní akci míří do Prahy 96 přednášejících a mentorů, kteří předají zkušenosti ze své práce pro Google, Microsoft, SAP, Revolut, Oracle, Miro nebo Booking.com.

Designéři, kteří kódují. Kodéři, kteří řídí UX. Marketéři, kteří navrhují design. Patnáctý ročník WebExpo zve do Prahy světové špičky technologických profesí, které vidí i za hranice své specializace.

Punkové kódování a uživatelský zážitek z budoucnosti

Chtěli byste spatřit svět očima robota? To dokáže simulovat herní vývojář Filip Hráček. Přední specialista na Google technologii Flutter teď vyvíjí vlastní hry pod značkou Raindead Games. Filip se s publikem podělí o kouzelné triky, díky kterým se uživatel cítí jako hrdina sci-fi filmu. Svou přednáškou o futuristickém uživatelském rozhraní odstartuje konferenci WebExpo.

Do Prahy také dorazí první dáma uživatelských výzkumů, Caroline Jarrett, která dobře ví, že správně připravený formulář dokáže firmám ušetřit velké peníze. Na příkladech ukáže, jaké otázky a postupy pomohou uživateli vyplnit formulář nebo jak vyhodnocovat výsledky výzkumů bez zatoulání do slepé uličky. Caroline Jarrett vede také jeden z pátečních workshopů, na kterém předává své know-how.

Ze světa developmentu se dále představí Stephanie Stimac z Rapid, zabývající se progresivními webovými aplikacemi, Harry Roberts s praktickou přednáškou o zvýšení výkonnosti webu a pátečním workshopem nebo Jhey Thompkins z Google s punkovým přístupem, jak na kreativní programování. Hvězdou WebExpo bude i Léonie Watson, která otevírá technologický svět i uživatelům bojujícím s limity psaného textu. Na konferenci se bude zabývat konverzačním uživatelským prostředím, hlasovým charakterem a výběrem správných slov.

Dlouhý život firem a uživatelské ověřování bez semaforů

Na WebExpo přijíždí poněkolikáté i oblíbený Vitaly Friedman ze Smashing Magazine. Dobře ví, že semafory a hydranty uživatele nebaví, a tak poradí, jak nastavit přívětivější prostředí od bezpečnostní otázek po Captcha. Uživatelskému rozhraní se bude věnovat i ve speciálním pátečním workshopu v rámci WebExpo.