Jak koupit PlayStation nejvýhodněji? Tady ho seženete už za 3 a půl tisíce

Přemýšlíte nad koupí herní konzole? Pokud jste i vy propadli kouzlu gamingu a láká vás si zahrát nějakou herní parádičku s ovladačem v ruce a ideálně ještě nějakou tu tisícovku ušetřit, máme pro vás tip na perfektní řešení. Speciálně u Mobil Pohotovosti totiž najdete v nabídce parádní kusy použitých konzolí, jak nejnovějších PlayStation 5, tak i stále oblíbené předešlé generace PS4.

PlayStation ovládl herní trh

PlayStation se stal naprostou jedničkou na trhu a ovládl svět herních konzolí. Nabízí široký výběr her pro všechny typy hráčů, děti i dospělé, a také exkluzivní tituly, např. Last of Us, God of War: Ragnarok nebo chystaný druhý díl Spider-Mana, které si u konkurence nezahrajete. Aktuální PlayStation 5 se navíc stal absolutním hitem loňských Vánoc, a to i přes to, že jeho cena nestartovala úplně nízko. Nákup použitého PlayStationu je chytrou volbou. Za zlomkovou cenu totiž získáte plně funkční zařízení s ovladačem a napájecím kabelem a užijete si naprosto stejně jedinečný herní zážitek, jako s konzolí novou.

Ceny použitých konzolí PlayStation:

Použité konzole se zárukou

Nákupu použité konzole u Mobil Pohotovosti se není třeba obávat. Veškerá vykoupená zařízení jsou předem testovány zkušenými techniky a do dalšího prodeje míří pouze plně funkční kusy. Navíc nákupem získáváte i dodatečnou jistotu v podobě půlroční záruky, takže můžete zařízení v případě potřeby reklamovat úplně stejně, jako novou konzoli. Podívejte se na nabídku použitých PlayStationů a užijte si unikátní svět herní zábavy i vy.