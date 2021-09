Jak iPhone 13 Pro obstojí při pádu na beton? Výsledek vás překvapí

Fyzická odolnost chytrých telefonů byla vždy předmětem zájmu nejen odborné, ale také laické veřejnosti. S příchodem skleněných zad se zvýšila také křehkost zařízení, byť se výrobci ze všech sil snaží učinit skleněné plochy maximálně odolnými. To je také případ nejnovějšího iPhonu 13 (mini) a iPhonu 13 Pro (Max). Jak se nejvybavenější modely vypořádaly s pádem na zem?

O test se postaral YouTuber EverythingApplePro, který se neštítil upustit iPhone 13 Pro a iPhone 13 Pro Max na betonovou podlahu, aby zjistil, jak novinka od Applu obstojí. Gigant z Cupertina sice tvrdí, že jeho skla s technologií Ceramic Shield jsou „nejtvrdší mezi smartphony,“ stále se jedná o křehké sklo. Kromě toho jsou letošní iPhony o něco těžší než loňská generace.

Pád z výšky stolu iPhony několikrát přežily bez úhony, což je rozhodně úctyhodný výkon. Z výšky běžného telefonního hovoru už to taková sláva není – iPhone 13 Pro pádu alespoň vizuálně podlehl, nicméně iPhone 13 Pro Max zvládl tuto výšku ještě bez ztráty kytičky. Nutno podotknout, že oba telefony byly po pádu funkční.

iPhone 13 Pro Max Drop Test! Heaviest iPhone Ever

Watch this video on YouTube

Kritická se stala výška zhruba 3 metry nad zemí, která poslala iPhone 13 Pro do věčných lovišť, zatímco iPhone 13 Pro Max se z ní sice zvládl na první pokus vylízat, jakmile ale spadl rovnou na displej, sklo už sílu pádu nevydrželo.

Nové iPhony 13 jsou odolné, nikoli však nezničitelné

Ačkoli se jedná o zajímavé výsledky, které hrají do karet nejvybavenějšímu modelu, rozhodně to neznamená, že by iPhone 13 Pro Max vyvázl z každého pádu bez úhony. Při dopadu telefonu na zem rozhoduje úhel dopadu, který je pokaždé jiný, a tudíž i výsledek se může ve vašem případě lišit. Pokud vám telefon často padá, rozhodně zvažte nákup pouzdra či nějakou formu pojištění.