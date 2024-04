Jak fotí základní Xiaomi 14? Silný ve dne, silný v noci

Xiaomi 14 je sice jen „základní“ provedení vlajkové řady, ale rozhodně má co nabídnout

Trojice 50Mpx snímačů nabízí výborné výsledky ve dne i v noci

Obecně velmi překvapil širokoúhlý snímač, který exceluje nejen během dne

Xiaomi 14, coby základní vlajkový model, bude patřit k bestsellerům v cenovém segmentu 20–25 tisíc korun. Součástí vynikající výbavy v této cenovce musí být pochopitelně i fotoaparát, který uspokojí uživatele, ať už chtějí fotit ve dne, v noci, nebo jen selfíčka. Jak si v tomto ohledu vede Xiaomi 14 jsme zkontrolovali již v komplexní recenzi – nyní se podíváme více pod lupou, s jakými fotoaparáty máte tu čest.

Přehled fotoaparátů

Na zádech telefonu se nachází čtvercový fotomodul, který ukrývá trio fotoaparátů, duální LED pro přisvícení a nakonec také senzor pro laserový autofokus. Jednotlivé kamery vypadají přesně takto:

Hlavní – OmniVision OVX900 „Light Hunter 900“, krytí Leica, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,31″ velikost čipu, clona f/1.6, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), laserové ostření (Laser AF)

– OmniVision OVX900 „Light Hunter 900“, krytí Leica, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,31″ velikost čipu, clona f/1.6, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), laserové ostření (Laser AF) Teleobjektiv – Samsung Isocell JN1, krytí Leica, rozlišení 50 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 75 milimetrů, 3,2× optické přiblížení, až 60× digitální zoom, OIS

– Samsung Isocell JN1, krytí Leica, rozlišení 50 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 75 milimetrů, 3,2× optické přiblížení, až 60× digitální zoom, OIS Širokoúhlý – Samsung Isocell JN1, krytí Leica, rozlišení 50 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 14 milimetrů, úhel záběru 115°, elektronická stabilizace obrazu

– Samsung Isocell JN1, krytí Leica, rozlišení 50 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 14 milimetrů, úhel záběru 115°, elektronická stabilizace obrazu Přední – OmniVision OV32B, rozlišení 32 Mpx, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 21 milimetrů

Fotoaplikace je snadno ovladatelná a relativně přehledná. Můžete v ní jednoduše přepínat mezi fotorežimy (hlavní, noční, portrét, profesionální, video), přičemž jednotlivé režimy z dolního karuselu můžete i editovat a přidat si k ruce jen ty, které používáte. Pod položkou Více pak najdete i další, méně známé, jako třeba superměsíc či focení v plném 50Mpx rozlišení.

Hlavní fotoaparát v noci a v dne

Hlavní fotoaparát poskytuje ve dne očekávatelnou kvalitu na úrovni vlajkové lodi. Umí si pohlídat jak ostrost, jemné detaily, široký dynamický rozsah, přesnou reprodukci barev a konzistentní výkon v exteriéru i interiéru.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Díky spolupráci s německým fotomistrem Leica Xiaomi může opět nabídnout přepínání jednotlivých barevných režimů: Leica Authentic a Leica Vibrant. Zde nedošlo oproti minulým generacím prakticky k žádným změnám – režim Vibrant uměle navyšuje saturaci barev, při jisté konstelaci z něj však mohou vycházet velmi umělecké snímky. Já však pro zbytek testování zůstal věrný režimu Authentic.

V noci novinka dělá dobré jméno svému snímači, který přezdívá „Light Hunter“ či „Light Fusion“. Ve většině případů získáte v noci velmi čisté a ostré fotografie, potěší i zpracování světla na snímači a občasná práce se stíny.

Co už potěší méně, jsou portréty v noci. Fotoaparát v takovém případě vypovídá službu prakticky okamžitě, vůbec nedokáže oddělit popředí od pozadí, snímek buď celý rozmaže, anebo celý vyostří. Škoda, protože jinak musím portréty nadmíru pochválit.

Přibližovací fotoaparát: 3,2× zoom

O portrétech není řeč čirou náhodou. Zrovna v tomto případě totiž narážíme na jedno z racionálních využití přibližovacího teleobjektivu s 3,2× optickým zoomem. Při focení portrétů můžete vsadit na základní 23mm ohnisko díky hlavnímu fotoaparátu, anebo vyzkoušet sekundární snímač v podobě teleobjektivu a jeho zoomu, který se následně rovná 60mm ohniskové vzdálenosti.

Tím hlavním využitím je však samotné zoomování. K dispozici je maximálně 3,2× zvětšení pomocí optiky, zbytek zajišťuje čipset a jde vlastně o výřez z hlavního fotoaparátu. Nutno však uznat, že při maximálním 60× přiblížení prakticky není nic vidět a pro focení jako takové to není. V případě nouzového řešení ale může takto solidní zoom přijít k duhu.

A nyní malé překvapení. Xiaomi nasadilo teleobjektiv také na práci s focením makro snímků. Pro upřesnění – většinou se o to stará širokoúhlý objektiv, popřípadě přímo dedikovaný makro snímač. V tomto případě nemohu než chválit kvalitu samotných snímků. Je také sympatickou výhodou, že fotoaparát nemusíte cpát na pár centimetrů od fotografovaného objektu. Nicméně obligátní srovnání makro vs. optický zoom v tomto případě nedokážeme dodat.

Širokoúhlý fotoaparát: ve dne huj, v noci překvapení

Širokoúhlý snímač pracuje ve dne nadmíru dobře, obraz není nikterak deformován rybím okem a nedochází ani k hodně viditelnému šumění či pixelizaci v okrajích snímku. Vděčí za to pochopitelně vysokému rozlišení, ale také dobře fungující elektronické stabilizaci.

Osobně jsem byl však překvapen tím, jak dobře si dokáže Xiaomi 14 poradit s širokoúhlými záběry v noci. Ano, v interiéru s ne úplně přirozeným osvětlením občas haprovala ostrost a objevoval se šum, nicméně jinak širokoúhlý snímač překvapil. Nedochází k přepalování, saturaci do žlutých odstínů a podobně. Velká pochvala pro Xiaomi.

Selfie kamerka

Ze selfie kamerky jsem měl celou dobu testování velmi příjemný pocit a musím říct, že kvalita je na vysoké úrovni. Nemám však pocit, že by nějak vyčnívala nad cenovou kategorii: ve výchozím stavu fotí v plném rozlišení 32 Mpx, umí vyrobit velmi věrohodný bokeh efekt a nabízí i celou řadu typických asijských zlepšováků, jako jsou různé filtry, digitální tónování pleti a podobně.

V noci je potřeba přihlédnout k tomu, že kamerka nemá kde brát světlo, proto si moc neví rady s tím, co je stín a co je prostě tma. Noční selfíčka jsou tím pádem hodně plochá, a to i když musím připomenout, že se opět snaží o parádní bokeh efekt. Každopádně, noční selfie fotky doporučuji spíše bez portrétů a s přisvícením přímo v aplikaci.