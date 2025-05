Jak budete vypadat za třicet let? Poradíme vám, jak se správně zeptat umělé inteligence

Umělá inteligence v ChatGPT umožňuje generovat obrázky předpovídající vzhled člověka ve vyšším věku

Proces vyžaduje nahrání aktuální fotografie a zadání specifického příkazu s požadovaným věkem

Využít jej můžete nejen pro generování osob, ale třeba i domácích mazlíčků

Výsledné obrázky jsou pouze spekulativní odhady a při používání nástroje je důležité mít na paměti ochranu osobních údajů

Zajímá vás, jak se váš vzhled změní s přibývajícími léty? Díky pokrokům v oblasti generování obrázků za pomoci umělé inteligence nyní existuje nástroj, který nabízí fascinující, i když pouze přibližný, pohled do budoucnosti vaší tváře. ChatGPT totiž nedávno výrazně vylepšil možnosti tvorby obrázků a jedním z jejich zajímavých využití je i možnost nechat si „předpovědět“ váš vzhled.

Odhady, samé odhady

ChatGPT váš budoucí vzhled samozřejmě neodhaduje nijak akurátně, vědecky, nebo jakkoliv jinak relevantně. AI pouze a „jednoduše“ analyzuje nahranou fotografii uživatele, identifikuje klíčové rysy obličeje a aplikuje na ně vzorce stárnutí odvozené z tréninkových dat. Výsledkem je digitální odhad toho, jak by daná osoba mohla vypadat v budoucnu, včetně simulace vrásek, změn v textuře pleti či barvě vlasů.

Ačkoliv je tato technologie fascinující a nabízí zajímavou formu zábavy či uspokojení zvědavosti, je nutné zdůraznit, že opravdu ani náhodou nejde o exaktní vědu. Skutečný proces stárnutí je ovlivněn komplexní směsicí faktorů, včetně genetiky, životního stylu (strava, kouření, vystavení slunci), zdravotního stavu a péče o pleť, které AI nemůže s jistotou předpovědět. Generované obrázky jsou tedy spíše uměleckou interpretací založenou na statistických vzorcích než zaručenou předpovědí.

Jak na to: krok za krokem k vašemu budoucímu já

Pokud se rozhodnete tuto „funkci“ vyzkoušet, postup je relativně jednoduchý: Nahrajte vhodnou fotografii – základem je kvalitní, aktuální fotografie vaší tváře. Ideální je čelní portrét s dobrým osvětlením, bez brýlí, výrazného make-upu nebo digitálních filtrů. Čím čistší a detailnější data AI dostane, tím relevantnější může být výsledek.

Zadejte jasný příkaz (prompt): Po nahrání fotografie musíte AI sdělit, co přesně chcete vytvořit. Specifikujte požadovaný věk. Příklady příkazů mohou být:

„Ukaž mi, jak bych mohl/a vypadat ve 40 letech na základě této fotky.“

„Vygeneruj obrázek mě v 50 letech s použitím nahrané fotografie.“

„Jak bych mohl/a vypadat v 60 letech?“

Můžete požádat i o sérii obrázků: „Vytvoř tři obrázky: já ve 40, 50 a 60 letech.“

Pro zpřesnění můžete přidat detaily: „Zachovej můj účes a barvu očí. Ukaž mě jako nekuřáka/nekuřačku.“

Počkejte na výsledek: ChatGPT zpracuje vaši fotografii a příkaz a během chvíle vygeneruje požadovaný obrázek (nebo obrázky).

Fantazii se meze nekladou

Umělá inteligence skrývá nekonečné možnosti využití. Podobný prompt, jaký použijete na lidskou fotografii, klidně lze aplikovat i na snímek vašeho domácího mazlíčka. Samozřejmě, u zvířat nelze počítat s tak vysokým věkem, ale i tak si při vytváření můžete užít poměrně dost zábavy.

Důležitá upozornění a tipy

Pro dosažení co nejzajímavějších výsledků se doporučuje používat fotografie s vysokým rozlišením. Buďte co nejspecifičtější ve svých příkazech, pokud chcete, aby AI zohlednila určité charakteristiky nebo předpokládaný životní styl. Je však naprosto klíčové přistupovat k tomuto nástroji s vědomím možných rizik. Nahrávání osobních fotografií, zejména biometrických dat jako je obličej, do jakékoli online služby vyvolává otázky ohledně soukromí a bezpečnosti dat.

Pokud si pouze chcete vyzkoušet, jak generování funguje, nemusíte nutně používat svou vlastní fotku. Sáhnout můžete po bezplatných snímcích osob například z databanky Unsplash.com.

Generování obrazu „budoucího“ já pomocí AI v ChatGPT tak představuje zajímavý technologický experiment a zdroj zábavy. Nabízí unikátní, i když vysoce spekulativní, pohled na přirozený proces stárnutí. Jako u všech nástrojů využívajících AI je ale důležité používat jej uvážlivě a s plným vědomím souvisejících omezení a potenciálních rizik pro soukromí.

Autor článku Adam Homola Nové technologie mě fascinují už od útlého věku. K dlouhodobému zájmu o hry a herní průmysl se mi postupem času přirozeně přidal i hardware, software, internetové služby a od roku 2022 i umělá inteligence.