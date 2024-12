Jaguar odhalil koncept prvního elektromobilu. Futuristický design budí rozporuplné reakce

Není žádným tajemstvím, že si Jaguar v posledních letech procházel náročným obdobím. Prodeje klesaly, konkurence v segmentu luxusních vozů sílila a automobilka čelila tlaku přizpůsobit se elektrické budoucnosti. S konceptem jejich nadcházejícího vozidla Type 00 však ukazuje, že má v plánu nejen přežít, ale také vyhoupnout se na vrchol pomyslného žebříčku luxusu. Produkční verze by měla být hotova přibližně do jednoho roku.

Ačkoliv má z jejich marketingové kampaně velké množství lidí smíšené pocity, jejich rebranding otřásl téměř celým internetovým světem. Tento plně elektrický model není jen obyčejným autem, je symbolem radikální změny v celkovém přístupu značky. Jaguar tímto krokem odhazuje svou tradiční podobu a ukazuje světu, že inovace a luxus mohou jít ruku v ruce. Nebo se o to alespoň snaží…

První pohled na Type 00 vás jistě přenese do budoucnosti. Ostré linie a futuristické křivky působí jako z jiného světa. Až vám bude stát na příjezdové cestě, budete mít pocit, že jste si právě koupili kousek sci-fi podobně tak, jako to pravděpodobně mají majitelé kontroverzního Cybertrucku.

Logo značky, které bylo v rámci této změny přepracováno, je jednoduché, ale stylové. Interiér vozu je pak kapitolou sám o sobě. Na videu, které přidala značka na svůj oficiální YouTube kanál si můžeme všimnout minimalistického designu, který i přes svůj jednoduchý vzhled vyzařuje známky luxusu. Jaguar tentokrát myslel i na ekologii, takže použil recyklované materiály a kompozity šetrné k přírodě.

Type 00 in London Blue and Miami Pink, revealed at Miami Art Week.

London Blue honours the iconic Opalescent Silver Blue of the 1960s E-type.

Miami Pink pays tribute to the city’s pastel colours and Art Deco architecture.

