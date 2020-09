Jabra Elite 85t: větší měniče a podpora ANC. Ten zpětně dostane i starší generace

Společnost Jabra včera představila bezdrátové špunty Elite 85t. Nová generace rodiny oblíbených sluchátek se mezigeneračně nedočkala prakticky žádných designových změn, avšak uvnitř nezůstal kámen na kameni. Kvůli nově přidaným technologiím jsou špuntíky o něco hlubší, takže o trochu více „čouhají“ z ucha, za všechny přidané novinky ale zřejmě tento ústupek stojí.

Jabra Elite 85t: lepší zvuk a podpora ANC

Jabra Elite 85t disponují funkcí aktivního potlačení okolního ruchu (ANC), a to hned v několika úrovních. Funkci pohání zvláštní čip, takže se může spoléhat na vlastní výpočetní výkon. ANC rozšiřuje funkci HearThrought, která se naopak snaží vám skrze sluchátka zprostředkovat zvuky okolí. V obou případech sluchátka s pomocí mikrofonů nahrávají okolní ruchy a buď vám jej pošlou do uší přímo nebo naopak jejich opačnou frekvenci. Rozsah jedné i druhé funkce lze nastavit v doprovodné aplikaci Sound+.

Introducing the Jabra Elite 85t - Accept No Compromise.

Aby byl záznam okolí co nejkvalitnější, doplnila Jabra do každého ze sluchátek mikrofon navíc, celkem tak obsahují 6 mikrofonů (na každém sluchátku dva zvenku, jeden zevnitř). Jabra se chlubí, že nové umístění mikrofonů dokáže eliminovat hluk během hovorů ve větru. Nezvýšila se pouze kvalita záznamu, ale i přehrávání; do sluchátek byly osazeny větší 12mm měniče a větrací otvor, která má modulovat tlak a vyvažovat ANC pasivní izolací.

Jabra Elite 85t mají nabídnout výdrž až 5,5 hodiny se zapnutým ANC (s pomocí krabičky až 25 hodin), s vypnutým ANC má výdrž narůst na 7, respektive 31 hodin. Krabička disponuje bezdrátovým dobíjením a USB-C zdířkou. Sluchátka disponují odolností IPX4, počítáme však, že se v horizontu příštích měsíců objeví verze Active s vyšší odolností.

Cena a dostupnost

Jabra Elite 85t budou k dispozici od listopadu 2020 za cenu 229 USD (asi 5 300 korun bez DPH). Nejprve dorazí v barvě Titanium/Black, v lednu příštího roku se pak můžeme těšit na další barevné kombinace Gold/Beige, Copper/Black, Black a Grey.

ANC pro Jabra Elite 75t

V souvislosti s uvedením nových sluchátek bylo oznámeno, že funkci potlačení okolního ruchu dostane i minulá generace Elite 75t a to softwarovou aktualizací. To je krok, který dosud žádný jiný výrobce sluchátek neprovedl. ANC v případě Elite 75t nebude mít takovou kvalitu jako v případě Elite 85t, neboť pro tuto funkci nebude vyhrazen speciální čip, využity budou stávající komponenty od Qualcommu. Nebude také možné měnit úroveň „odšumění“, to bude možné pouze zapnout nebo vypnout. Po aktivaci poklesne výdrž sluchátek ze současných 7,5 hodin na 5.

Aktualizace sluchátek Jabra Elite 75T a Elite Active 75T dorazí v polovině října skrze aplikaci Sound+, nově koupené modely již budou mít funkci ANC aktivní; jejich cena se ale měnit nebude.