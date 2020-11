iPhony budou podporovat Xbox ovladače. Apple spolupracuje přímo s Microsoftem

Herní ovladač Xbox Series by již zanedlouho mohl fungovat na iPhonech a iPadech. Vyplývá to z webových stránek podpory Applu, podle nichž jablečný výrobce v současné době spolupracuje přímo s Microsoftem na oficiální podpoře nového ovladače. Majitelé zařízení od Applu by se měli dočkat v některé z budoucích aktualizací.

Dojde i DualSense?

Zpráva o chystané podpoře přichází přibližně dva týdny po vydání nových konzolí Series X a Series S, což dokazuje, že Applu na podpoře nového ovladače záleží. Souběžně se také patrně pracuje na podpoře ovladače DualSense od Sony, což v minulém týdnu naznačila aktualizace na iOS 14.3, kterou Apple uvolnil pro vývojáře.

V případě Applu a Microsoftu by se přitom nejednalo o první podobnou spolupráci. Obě společnosti si ji v letošním roce již jednou vyzkoušeli při přípravě podpory pro jiný herní ovladač – Xbox Elite 2. V tomto případě se však práce trvaly téměř rok, takže doufáme, že tentokrát to půjde o něco rychleji.