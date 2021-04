iPhone 13 mini na první fotografii. Změnu poznáte na první pohled

Podle posledních informací bychom se představení nové řady iPhone 13 mohli dočkat letos v září. Opět by se mělo jednat o čtyři modely – iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro a iPhone 13 Pro Max. Ačkoliv se asi nedočkáme žádných zásadních změn, podle fotografie, která se dnes objevila na internetu, to vypadá, že u iPhone 13 mini uvidíme nový modul fotoaparátu.

Na obrázku by se měl nacházet prototyp iPhone 13 mini, je tedy nutno zmínit, že výsledná podoba se ještě může změnit. I tak ale tato fotografie napovídá, jaké změny se u Applu chystají.

Ze snímku je zřejmé, že ačkoliv se čtvercový tvar modulu nijak nemění, čočky jsou v něm srovnány diagonálně, což umožní osazení většími objektivy. Zdá se, že nový iPhone 13 mini bude také o něco tlustší, než jeho předchůdce.

Co se týče ostatních parametrů nových iPhonů, dva nejvyšší modely (Pro a Pro Max) by měly být osazeny LTPO OLED panely od Samsungu s adaptivní obnovovací frekvencí až 120 Hz. Bude to tedy poprvé, co u iPhonu uvidíme vyšší frekvenci než 60 Hz, patrně se to ale netýká nejmenšího modelu mini.

Podle dalších zdrojů by nová generace iPhonu měla mít Face ID i Touch ID, nový procesor A15 Bionic nebo Wi-Fi 6E. Vylepšení se dočkáme i u fotoaparátů a zdá se, že nahoru půjde i cenovka iPhonů. Zatím se však jedná z velké části o spekulace.