iPhone 13 má nabídnout novinku, která uspokojí i ty nejnáročnější uživatele

Současná generace jablečných telefonů iPhone 12 nabízí uživatelům ve vrcholné variantě 512 GB uživatelské paměti. Například konkurenční Samsung přitom už před dvěma lety začal u smartphonů nabízet 1TB úložiště, které si Apple dosud vyhrazoval pouze pro tablety iPad Pro.

Právě to by se ale mělo s příští generací, která je zatím nazývána jako iPhone 13, změnit. Tvrdí to analytici společnosti Wedbush na základě sledování dodavatelských řetězců, čímž navazují na dřívější spekulace o 1TB úložišti, například od YouTube kanálu Front Page Tech.

Představení příští generace iPhonů by mělo proběhnout tradičně kolem září, proto o nich zatím mnoho informací není. Očekává se displej s vyšší obnovovací frekvencí (pravděpodobně 120 Hz) a objevily se také spekulace o návratu TouchID. Nejistota panuje také nad nejmenší variantou s přídomkem mini, která v případě iPhonu 12 není zrovna úspěšná.