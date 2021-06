iPhone 13 letos nebude. Může za to málo inovací nebo pověrčivost?

I když se to nezdá, od odhalení letošních iPhonů nás dělí necelé tři měsíce. Premiéra nové generace jablečných telefonů by se tradičně měla odehrát krátce po letních prázdninách, přičemž stejně jako loni bychom se měli dočkat 4 nových modelů. Podle nejnovějších zvěstí by je mohl Apple pojmenovat jinak, než všichni očekávají.

Letos žádný iPhone 13?

Obvykle přesný informátor Jon Prosser vydal v tomto týdnu zprávu, která naznačuje, že letošní generace ponese označení iPhone 12S. Prosser toto tvrdil už letos v únoru, přičemž stejné označení použila v tomto týdnu i analytická společnost TrendForce v jednom ze svých reportů. Variantu „S“ použil Apple naposledy v roce 2018, kdy představil iPhone XS, od té doby v Cupertinu používají číselná označení.

iPhone 13 - OKAY! Stop! I CAN'T do this ANYMORE!

Proč by se Apple k tomuto formátu vracel? Důvodů může být několik, přičemž jeden z nich je hodně neobvyklý – triskaidekafobie. Pokud jste si tento divoký výraz vygooglili, tak již víte, že se jedná o chorobný strach z čísla 13. Třináctka je totiž ve světě považována za nešťastné číslo (byť pro někoho může být šťastná), přičemž tento fakt nelze brát na lehkou váhu.

Podle nejnovějšího reportu společnosti SellCell by si iPhone 13 nekoupilo 18,3 procent lidí jen kvůli tomu, že by měl v názvu číslovku 13. Pojmenování iPhone 13 by dokonce zvolilo pouze 26 procent respondentů, zbytek by volil jiný název. Průzkum proběhl ve Spojených státech a účastnilo se jej 3 000 uživatelů jablečných zařízení.

Upřímně, příliš nevěříme tomu, že by Apple nezvolil u letošních iPhonů třináctku jen proto, že se jedná o neoblíbené číslo, koneckonců u iOS 13 to také neučinil. Dalším z důvodů by tedy mohla být přílišná podobnost s minulou modelovou řadou. Letošní iPhony totiž mají vypadat navenek prakticky stejně, jedinou viditelnou novinkou má být menší výřez pro čelní TrueDepth kameru a možná jinak rozmístěné čočky fotoaparátů u základních modelů.

Kromě menšího výřezu by podle TrendForce by měly být hlavní novinky letošních iPhonů následující:

modely iPhone 12S Pro a 12S Pro Max dostanou 120Hz displeje

všechny varianty budou mít stabilizovaný hlavní snímač (loni jej měl jen iPhone 12 Pro Max)

tradičně dojde k meziročnímu navýšení výkonu

A to je zřejmě vše. LiDAR má být stále exkluzivní pro modely Pro, zůstat mají i paměťové varianty, byť se spekuluje i o 1TB modelech. Apple také ponechá v nabídce variantu „mini“, byť se příliš dobře neprodává. V tomto týdnu byla údajně výroba iPhone 12 mini předčasně ukončena, nicméně Apple má prý slušné skladové zásoby, aby před příchodem iPhone 12S pokryl poptávku.