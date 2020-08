iPhone 12 Pro Max na videu: těšme se na 120Hz displej a fotoaparát s LiDARem

S blížícím se odhalením letošních iPhonů roste i počet úniků s klíčovými informacemi. Za jeden z nejspolehlivějších zdrojů lze brát Jona Prossera, který na youtube kanále Front Page Tech zveřejnil krátké video zobrazující předprodukční jednotku iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 - HERE YOU GO! Real HANDS ON video! 120hz, LiDAR, camera settings, more! EXCLUSIVE LEAKS!

Nečekejte žádné detailní záběry, tvar telefonu prakticky patrný není. Podle informací v softwaru se jedná o PVT model, tedy předprodukční kus, od kterého by se ale finální verze příliš lišit neměla. Telefon byl umístěn do ochranného krytu, avšak tvůrce videa potvrdil některé důležité aspekty – boky telefonu budou rovné, tělo bude tenčí a lehčí a modul fotoaparátu má být přibližně o 10 procent větší.

Výřez pro TrueDepth kamerku bude mít stejnou velikost jako u minulých modelů, byť na videu působí menší; je to dáno větším 6,7“ displejem, tudíž na iPhone 12 Pro Max bude více prostoru pro „ouška“, která výřez obklopují. I když se TrueDepth kamera zdá po hardwarové stránce neměnná, má údajně disponovat větším záběrem, takže odemykání telefonu obličejem má být snadnější.

Zbytek novinek prozrazuje pohled do softwaru, i když se ještě nejedná o jeho finální verzi. V menu přibyly například položky pro aktivaci 120Hz displeje, a to buď „natvrdo“, nebo v adaptivní formě, která přepíná obnovovací frekvenci podle potřeby. Zajímavé je, že některé předprodukční jednotky jsou vybavené 120Hz displejem zatímco jiné nikoliv, Apple tak možná ještě není definitivně rozhodnutý.

Some PVT models ate equipped with 120hz, and some aren’t (as noted in the screenshots).

This backs up my tweet from a couple days ago, reporting that they haven’t given up on testing 120hz on iPhone 12 Pro yet… https://t.co/UQnBM985Zd

— Jon Prosser (@jon_prosser) August 25, 2020