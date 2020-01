iPad slaví 10 let. Jak se ze zvětšeného telefonu stala alternativa k počítači

Je to těžko uvěřitelné, ale dnes je to přesně 10 let od okamžiku, kdy Steve Jobs představil světu první iPad; zařízení, které mělo smazat mezeru mezi smartphonem a počítačem. Jablečný tablet měl paradoxně přijít na svět dříve než o 3 roky starší iPhone, tehdejší šéf Apple Steve Jobs v tomto typu zařízení viděl levnější počítač, který by se mohl ovládat výhradně dotykovým displejem.

Tato touha dala vzniknout multidotykovému ovládání, a vlastně i celému uživatelskému rozhraní, s nímž později přišel první iPhone. Projekt levného dotykového počítače byl na chvíli uložen k ledu, rozmrazen byl až 27. ledna roku 2010 v San Francisu. První iPad šel do prodeje 3. dubna roku 2010, jeho cena startovala na 499 USD (dnes asi 11 500 korun bez DPH). Hned za první den Apple zaznamenal 300 tisíc prodaných kusů, během prvních devíti měsíců již jablečný tablet vlastnilo 15 milionů lidí.





Zvětšený iPhone

O tom, že Apple chystá tablet, se šuškalo nějakou dobu před samotným odhalením, ovšem spekulace se vyplnily jen částečně – značná část očekávala zvětšený iPad, na kterém poběží plnohodnotný počítačový systém macOS se všemi jeho schopnostmi. Apple ale do svého prvního tabletu narouboval platformu iOS (ve verzi 3.2) se všemi jejími omezeními. První iPad (a spousta dalších po něm) tak neuměl poměrně základní funkce jako multitasking, práci se soubory, ukládání souborů z internetu, zobrazování obsahu ve Flashi, přidávání libovolných příloh do emailu apod. Některé funkce byly přidány později, některé stále chybí. To nejdůležitější se však nezměnilo – pohodlné ovládání prsty za všech okolností.

Apple zkrátka v roce 2010 nevnímal tablet jako náhradu počítače pro práci, ale jako zařízení vhodné především pro konzumaci obsahu – multimédií, internetu, prohlížení fotografií a dalšího digitálního obsahu. Z tohoto důvodu zvolil dostatečně velký displej s úhlopříčkou 9,7“, která podle Steva Jobse byla pro tyto účely ideální. S velikostí displeje ovšem souvisela hmotnost 680 gramů, takže ovládání tabletu v křesle bylo poměrně pohodlné, avšak udržet jej v jedné ruce nebyla disciplína na dlouhé chvíle.

9,7“ jako ideální velikost pro všechny?

Za deset let Apple svůj tablet patřičně vylepšil, a také jej rozšířil do poměrně velké řady. Poměrně rozporuplně působilo odhalení iPadu Mini v roce 2012; Apple totiž do té doby obhajoval úhlopříčku 9,7“ jako ideální a všem menším iPadům se posmíval. S iPadem Mini však musel svoji rétoriku upravit; srovnával jej především s konkurenčními 7“ tablety, oproti kterým měl o 35 % větší obrazovku.

Co je to počítač?

iPadem Mini to ale zdaleka neskončilo, dalším velkým milníkem se stalo uvedení řady iPad Pro. První verze získala ještě větší displej, výkonnější procesor než všechny dosavadní iPhony, a hlavně podporu klávesnice a stylusu Apple Pencil. iPady sice podporovaly klávesnice už předtím, jednalo se však o Bluetooth příslušenství, které vyžadovalo samotný tablet nějakým způsobem podepřít (například chytrým krytem). Řada iPad Pro již disponuje chytrými konektory a přídavnou klávesnicí, která s polohováním tabletu přímo počítá.

Právě v iPadu Pro vidí Apple náhradu počítače, pro tyto účely patřičně upravil iOS do nové podoby nazvané iPadOS. Tento systém umí spoustu „počítačových“ funkcí, a sám Apple demonstruje iPad Pro jako počítač budoucnosti, byť podle zkušeností uživatelů mu k tomuto titulu ještě několik kroků chybí (například nativní podpora myši). Je ale nesporné, že na jablečných tabletech lze v současnosti nejen obsah konzumovat, ale i pohodlně vytvářet.

iPad, iPad Mini, iPad Pro, iPad Air

I když se může zdát, že Apple je v tvorbě svých produktů poměrně čitelný a konzistentní, nabídka iPadů je v poslední době poměrně chaotická. Aktuálně jsou v nabídce čtyři řady, iPad Pro lze navíc zakoupit ve dvou úhlopříčkách. Diagonály displejů navíc Apple téměř s každým rokem mění, iPad Pro jsme za čtyři roky jeho existence viděli v úhlopříčkách 9,7“, 10,5“, 11“ a 12,9“. Změnila se i úhlopříčka základního iPadu, který je aktuálně nejlevnějším jablečným tabletem. Náročnější zákazníci si pak ještě mohou dopřát dražší, výkonnější a o něco větší iPad Air.





iPad vládne všem

Zvětšujícím se portfoliem tabletů Apple tlumí postupně klesající prodeje. Celé odvětví zažilo vrchol v letech 2013 – 2015, od té doby celý trh klesá a ani iPady se poklesu zájmu nevyhnuly. Tablet zkrátka není tak často používané zařízení jako smartphone, a pro konzumaci obsahu v křesle pohodlně postačí i letitá zařízení. Plnohodnotné počítače a konvertibilní zařízení se zmenšují, ztenčují a zlehčují, smartphony se naopak neustále zvětšují, takže pro spoustu lidí už samostatný tablet nedává žádný smysl.

I přes klesající prodeje si Apple nemůže stěžovat, za posledních deset let dokázal prodat 250 milionů tabletů, o čemž se konkurenci může jenom zdát. Apple s iPadem zkrátka opět uhodil hřebíček na hlavičku a definoval nové odvětví, kterému vládne bez přestávky už 10 let.