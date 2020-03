iOS 14 potvrdil existenci levného iPhone 9 Plus

Apple se chystá představit v první polovině letošního roku nástupce levného iPhone SE, který pravděpodobně ponese jméno iPhone 9. Tento telefon ponese design iPhone 8, avšak s omlazenými útrobami. Dosud se předpokládalo, že Apple připravuje pouze menší iPhone 9, v kódu systému iOS 14 se však objevují i odkazy i na větší iPhone 9 Plus.

Připravované modely by měly v nabídce Apple nahradit dosud prodávané modely iPhone 8 a 8 Plus, což jsou poslední reprezentanti starého designu s domovským tlačítkem na přední straně. Předpokládáme, že si chystané telefony zachovají velikost svých předchůdců, což znamená úhlopříčky displejů 4,7 a 5,5“. Oba telefony má pohánět čipset Apple A13, který najdeme v posledních modelech řady iPhone 11, což by znamenalo obrovský výkon v relativně malých tělech.

Nové iPady Pro

Kód iOS 14 rovněž odhalil, že Apple připravuje novou generaci tabletů iPad Pro. Zmíněny jsou čtyři nové modely s kódovými označeními J417, J418, J420, J421, což jsou pravděpodobně 11 a 12,9“ tablety ve variantách s LTE připojením a bez něj. Nová generace iPadů Pro by měla disponovat výkonnějšími čipsety a tříčočkovými fotoaparáty s ToF senzorem.

Nový hardware od Apple měl být údajně představen ještě v tomto měsíci, avšak kvůli pandemii COVID-19 se předpokládá, že jeho odhalení bude odloženo. Náhradní termín však zatím znám není.