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Instagram už nevěří datu narození. Teenagery po celém světě bude hlídat AI

Adam Homola
Adam Homola 10. 11. 15:00
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Zlotřilý hacker s utajenou identitou a telefonem v ruce před logem Instagramu (ilustrační obrázek)
  • Do režimu Teen Account se dostanou další miliony teenagerů, i když při registraci uvedli jiný věk
  • V Austrálii Meta k odhadu věku využívá i signál od Applu
  • Na Facebooku se technologie zavádí dál, na Threads dorazí ještě letos

Meta rozšiřuje po celém světě technologii, která na Instagramu hledá podezřelé teenagery s dospělým datem narození a automaticky je přesouvá do přísnějšího režimu. Dosud běžela v USA, Austrálii, Kanadě a Británii, od května pak i ve 27 zemích EU včetně Česka a v Brazílii.

Podle čeho Instagram věk odhaduje?

Podle Mety umělá inteligence zkoumá celé profily a hledá nepřímé stopy, třeba oslavy narozenin nebo zmínky o školních ročnících v příspěvcích, komentářích, biu i popiscích. V některých zemích také vyhodnocuje fotky a videa, jestli neprozradí něco o věku. Rozpoznávání obličejů společnost nepoužívá a nikoho podle snímku neidentifikuje.

Teen Account automaticky omezuje, kdo může teenagerovi napsat, jaký obsah uvidí a kolik času u aplikace stráví. Nabízí ho Instagram, Facebook i Messenger a od roku 2024 do něj Meta zařadila stovky milionů teenagerů.

Vyrovnání s americkými státy zavazuje Metu hlídat věk

Meta v srpnu uzavřela vyrovnání s koalicí více než padesáti amerických generálních prokurátorů. Podle dohody musí zavést spolehlivé zjišťování věku, které odhalí lidi mladší osmnácti let, a účty dětí do třinácti let vyhledávat a odstraňovat. Nové rozšíření podle Mety na tyto závazky navazuje, dohoda sama ale zatím čeká na schválení soudem.

Za vyrovnání Meta zaplatí během deseti let nejméně 12,1 miliardy dolarů a nanejvýš 17,1 miliardy. Podle amerických médií závisí vyšší částka na tom, jestli podobná pravidla přijmou i další platformy.

Rozšíření oznámené 9. listopadu se týká teenagerů ve věku 13–17 let. Na účty dětí do třinácti let má mířit silnější technologie, do které Meta podle dohody investuje.

Věk by podle Mety měly hlídat obchody s aplikacemi

V Austrálii Meta začala používat věkové rozmezí od Applu jako další způsob, jak věk zjistit. Když rodič při nastavení telefonu zapne potvrzení věku, obchod s aplikacemi potvrdí věk teenagera, přidělí mu rozmezí a to pak při každém stažení aplikace předá vývojáři. Signál Meta využívá dobrovolně, jenže právě dobrovolnost podle ní celý systém brzdí.

Obchody totiž věk sdílet nemusejí a vývojáři ho nemusejí používat, takže teenageři nejsou chráněni všude stejně. Meta proto dlouhodobě podporuje zákony, které by ověření věku a souhlas rodičů vyžadovaly přímo v obchodech. Odhad věku od vývojářů, jako je Meta, má podle ní fungovat jako pojistka: opraví chyby a pošle je zpět obchodu, aby je napravil u všech aplikací.

K podobným krokům Meta vyzývá i TikTok a YouTube. Rodiče v USA mají v listopadu dostat na Instagramu oznámení, které vysvětlí, jak Meta teenagery do ochrany řadí a jak mohou rodiče pomoci s opravou věku.

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Autor článku Adam Homola
Adam Homola
Nové technologie mě fascinují už od útlého věku. K dlouhodobému zájmu o hry a herní průmysl se mi postupem času přirozeně přidal i hardware, software, internetové služby a od roku 2022 i umělá inteligence.

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