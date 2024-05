Inifnix Note 40 Pro: vybrali jsme 5 vlastností, o kterých byste měli vědět

Infinix Note 40 Pro je novým telefonem střední třídy tohoto progresivního výrobce

K jeho hlavním přednostem patří univerzální nabíjení a stylový design

Také cena je velice sympatická, prodává se za necelých 7 000 Kč

Zajímavě zpracovaný telefon střední třídy s dobrou výdrží i displejem, slušným výkonem a famózním rychlonabíjením. To bezezbytku splňuje novinka jménem Infinix Note 40 Pro, kterou jsme měli tu možnost vyzkoušet v rámci redakčního testu. Nyní se zaměříme na ty nejzajímavější funkce a vlastnosti nového telefonu. Které to jsou?

Design ze skoro-kůže

Pokud jsou mezi čtenáři nějací fanoušci veganské kůže, potažmo koženky, potažmo plastu imitujícího kůži, zpozorněte. Infinix Note 40 Pro v zelené variantě nabízí opravdu slušivou imitaci kůže, nechybí typická textura a falešného prošívání po okrajích. Materiál je velmi příjemný na dotek a vlastně i na pohled, tedy pokud přijmete fakt, že jde o falešnou kůži, a ne opravdovou.

Potěší i fakt, že z podobného umělého materiálu Infinix přibaluje v balení i pouzdro. Pakliže tedy chcete svůj nový telefon chránit, o příjemný materiál nepřijdete. V námi testované zelené variantě je pouzdro také zelené koženkové, u zlaté verze z matného plastu je pouzdro z hnědé veganské kůže.

Aby bylo jasno, konstrukce i povrch je v každém případě vyroben z plastu – protože i umělá kůže je samozřejmě ze syntetického vlákna. Výrobce navíc nezapomněl na alespoň částečnou odolnost proti vodě a prachu dle certifikace IP54.

Univerzální nabíjení

Infinix se rozhodl nabídnout svým zákazníkům něco víc, než jen rychlé nabíjení. To samozřejmě umí také – a rozhodně to stojí za zmínku. Díky výkonu až 70 W můžete telefon nabít z 1 do 100 % za tři čtvrtě hodiny, konkrétně za 43 minut, jak jsme změřili v rámci naší recenze.

Naměřená rychlost nabíjení 70W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 11 minut 18 minut 29 minut 43 minut

Velkou výhodou pro zákazníky je i to, že v balení dostanete vše důležité k tomu, abyste dosáhli tohoto dobíjecího výkonu. To znamená: odpovídající kabel a nabíjecí adaptér s výkonem až 70 W (standardně 5 V a 3 A, maximálně 20 V a 3,5 A). Dlužno ještě podotknout, že adaptér má vstup USB-A, takže modernější kabely výhradně s USB-C zde nevyužijete.

Tím ale výčet zajímavého příslušenství nekončí. Při objednávce u všech oblíbených prodejců však dostanete i dárek v podobě magnetické dobíječky MagPad. Ta perfektně zapadá do celé filosofie Infinixu, tedy All-Round Fast Charging. S tímto nabíjecím pukem dosáhnete na výkon až 20 W, stejně jako s klasickou Qi dobíjecí podložkou.

Umělá inteligence

Infinix jako jeden z prvních výrobců nabízí několik zajímavých AI nástrojů. V operačním systému XOS naleznete například chytrého asistenta Folax. Ten se konečně dostal i do telefonů prodávaných v Česku, Infinix navíc tvrdí, že běží na modelu GPT. Je to tak, protože chatovat si s ním můžete i česky. Hlasové příkazy pak, stejně třeba jako Siri, přijímá pouze v angličtině.

Kromě toho je důraz kladen také na další AI funkce, jako například optimalizaci výdrže a nabíjení (aby se předešlo rychlé degradaci 5000mAh akumulátoru), anebo kamera. Fotoaplikace je umělou inteligencí doslova prosáklá, umožňuje vám jednoduše rozpoznat scénu a uzpůsobit tomu nastavení barev, ostření, bokeh efekt a tak dále. Infinix je z hlediska funkcí umělé inteligence jedním z nejhlasitějších výrobců na trhu.

Výkon: hlavně grafický

Znovu připomenu naší obsáhlou recenzi. Infinix Note 40 Pro není opravdový herní telefon, grafický výkon čipové sady Helio G99 Ultimate – především pak grafického akcelerátoru Mali G57 MC2 – je však daleko před konkurencí. Pro ilustraci zmíním výsledky v oblíbených benchmarcích:

Například grafický výkon v benchmarku AnTuTu je klidně o polovinu vyšší než u konkurenčních zařízení s Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, respektive grafikou Adreno 618. Silný fokus na grafiku pak demonstruje i benchmark 3DMark Wild Life Extreme, kde v některých případech Infinix skóruje 2,7× vyšší skóre než zmíněná konkurence.

Sympatická cena

Infinix je známý tím, se snaží zaujmout hlavně poměrem ceny a výbavy svých produktů. K tomu nepochybně patří i agresivní cenovka, která nechybí ani u modelu Note 40 Pro. Ten se začal prodávat na konci dubna za velmi příjemnou cenu 6 890 Kč včetně DPH. V tuzemských obchodech je k mání jediná paměťová varianta, a sice 12/256 GB (s možností virtuálního rozšíření RAM až o dalších 12 GB).