iMessage, iCloud či jiné služby mají výpadek? Poradíme, jak to jednoduše ověřit

Apple včera zaznamenal středně velký výpadek služeb

Nefungovaly iMessage, Fotky ani kancelářský balíček v iCloudu

Jak jednoduše ověřit, zda má nějaká služba výpadek?

Včera ve večerních hodinách mohli uživatelé zaznamenat výpadek služeb společnosti Apple, konkrétně chatovací aplikace iMessage. Informoval o tom například portál 9to5Mac. Podle našich informací šlo spíše o výpadek týkající se amerického trhu. Nicméně, jak si jednoduše ověřit, že výpadek služeb je skutečný, a nejde o chybu na vašem přijímači?

Nefungují vám iMessage či iCloud?

Oficiální web Apple nabízí stránku jménem Stav systému, kde si můžete přehledně zobrazit, co funguje a co zrovna prochází výpadkem, popřípadě cílenou odstávkou služeb. Nedávný únik – jako v případě toho včerejšího – zároveň americká firma vysvětluje. To znamená, že uvádí, jak dlouho trval, jestli a případně jak ovlivnil koncové uživatele. Podle oficiálních stránek se dozvídáme, že včera večer měly problém nejen iMessage, ale také iWork pro iCloud a zhruba o dvě hodiny déle trápil výpadek služeb ještě synchronizaci galerie.

Další způsobem, jak si ověřit výpadek prakticky jakékoliv aplikace či služby, je například portál DownDetector. Ten nabízí kromě originální verze (.com) i lokální variantu (.cz) a chlubí se poměrně jednoduchým a přehledným prostředím, navíc přes něj můžete problém i snadno nahlásit dalším uživatelům. V Česku přijde vhod obdobný portál, a sice Výpadky24.