I takhle by mohla vypadat elektrická Škoda Enyaq. Co na ni říkáte?

Škoda Enyaq se světu představí už příští měsíc a naše redakce bude u toho. Automobilka už zveřejnila několik skic, ale na finální podobu si budeme muset počkat až do 1. září. Možnou podobu však nyní nastínil web kolesa.ru. Jak by se vám takový design líbil?

Enyaq bude první elektromobil s logem Škody Auto postavený na platformě MEB. Jak ukazuje render, Enyaq by mohl dostat LED pásek, který spojuje přední světlomety. Aktuálně jde o trend, který koncern Volkswagen praktikuje u svých modelů avšak na zadní straně. Tím, že Enyaq bude elektromobil, nepotřebuje masku chladiče, takže tohle řešení by se opravdu mohlo dostat do sériové výroby. Novinka by na délku měla mít 4 548 mm, na šířku 1 887 mm a na výšku 1 618 mm. Rozvor činí 2 765 mm.

Enyaq se bude nabízet ve třech různých verzích. Lišit se budou nejen kapacitou baterie, ale také výkonem. Základní verze nabídne 55kWh baterii s papírovým dojezdem 340 kilometrů. Největší baterie, kterou si budete moci koupit má kapacitu 82 kWh a papírový dojezd 500 kilometrů. Prostřední varianta pak bude pracovat s 62kWh baterií a papírovým dojezdem 380 kilometrů. Maximální výkon nabíjení je 125 kW. Veškeré podrobnosti se dozvíme už 1. září.