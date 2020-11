Hyperloop se stává skutečností. Vakuovým tunelem se svezli první lidé

Nápad tunelu, ze kterého je vysáván veškerý vzduch, aby kapsli, která v něm cestuje, nekladla odpor aerodynamika, představil Elon Musk v roce 2013. V roce 2017 dokonce získal vládní povolení k výstavbě vakuové „trubky“ z Washingtonu DC do New Yorku. Tato trasa by měla cestujícím zabrat pouhých 29 minut.

Musk se však nápadu příliš nevěnuje, a tak jej vzali za své jiné týmy. Jedním z nich je i skupina Virgin, kterou založil anglický miliardář Richard Branson. Ta má postavenou zhruba půl kilometrovou trať v Las Vegas, na které technické řešení testuje. Nyní se v kapsli svezli první dva lidé.

Josh Giegel, hlavní technolog, a Sara Luchian, ředitelka zodpovědná za zážitky pasažérů, se v tunelu s vakuem provezli prozatím rychlostí „pouhých“ 172 kilometrů za hodinu. I přes to se jedná o úspěch, vzhledem k tomu, že koncept začíná být dostatečně bezpečný i pro lidskou posádku.

Finální verze Hyperloopu od společnosti Virgin počítá s přepravními rychlostmi okolo 960 km/h, přičemž kapsle budou schopny najednou přepravit 25 až 30 cestujících. Představa zakladatelů je pak přepravovat desítky tisíc lidí po celém světě. Toho bychom se prý mohli dočkat ještě před rokem 2030.