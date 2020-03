Huawei Watch GT2e změří okysličení krve i jízdu na skateboardu. Cena potěší

Společnost Huawei dnes kromě nových smartphonů řady P40 představila také mírně inovovanou verzi chytrých hodinek Watch GT2e. Ty vycházejí z designu původních Watch GT2. Mají i téměř stejnou hardwarovou výbavu, ale nižší cenu. Novinkou je přítomnost SpO2 senzoru pro měření okysličení krve.

Inovovaný design v sobě kombinuje kovové tělo z nerezové oceli a silikonový pásek. Zákazník si bude moci vybrat z několika barevných kombinací – kromě klasické černé a bílé to bude červeno-černá (Lava Red) a mátově-černá (Mint Green).

Huawei Watch GT2e mají diametr 46 mm. Do něj výrobce umístil kruhový AMOLED displej s úhlopříčkou 1,39″ a rozlišením 454 × 454 pixelů. Na hodinkách běží proprietární systém Huawei, který společně s energeticky úsporným čipsetem HiSilicon Hi 1132 a velkou baterií o kapacitě 455 mAh zajistí výdrž až 14 dní. Bohužel do něj není možné doinstalovávat aplikace třetích stran.

Změří jízdu na skateboardu, surfování i lezení po skalách

Hodinky přitom nabídnou podporu všech funkcí, na které jsme dnes zvyklí – notifikace ze smartphonu či měření sportovní i spánkové aktivity, a to včetně jízdy na skateboardu, lezení po skalách, surfování či street dance. Nechybí jim ani částečná voděodolnost. K vyhodnocování dat poslouží snímač tepové frekvence, barometr, gyroskop, snímač pohybu, a GPS s digitálním kompasem.

Komunikaci se smartphonem zajistí Bluetooth 5.1 (podpora pro Android 4.4 a iOS 9.0 a vyšší). Do hodinek lze nahrát i vlastní hudbu, interní paměť má kapacitu 4 GB. Kompletní specifikace hodinek naleznete v našem katalogu smartphonů.

Cena a dostupnost: dočkáme se v dubnu

Hodinky Huawei Watch GT2e bude možné předobjednat od 13. dubna. Cena byla stanovena na 4 499 Kč včetně DPH a v rámci předobjednávek k nim dostanete zdarma chytrou váhu Xiaomi. Zahájení prodeje je naplánováno na 20. dubna.