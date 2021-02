Huawei Watch GT 2 Pro nově umí odpovědět na příchozí SMS. Řešení je ale polovičaté

Hodinky z dílny Huawei lze rozhodně zařadit mezi povedené, nicméně když došlo na práci s notifikacemi, padla kosa na kámen. Ačkoli si Huawei tuto slabinu jistě uvědomuje, stále se zdráhal s ní něco udělat. Nyní se však vytasil z řešením, které je tak trochu polovičaté a přímo souvisí s nedávným otevřením ekosystému pro vývojáře třetích stran.

Do vlajkové lodě hodinek od Huawei, modelu GT 2 Pro, lze nyní nainstalovat aplikaci Mood Messenger. Skrze ni lze odpovídat na příchozí SMS zprávy pomocí smajlíků a předpřipravených krátkých zpráv v angličtině (odpovědi ve stylu ano, ne či promluvíme si později). Do hodinek můžete aplikaci stáhnout skrze Huawei Health a do telefonu je k dispozici skrze Huawei AppGallery.

I když řešení na první pohled vypadá snově, má to jeden háček. Aplikaci Mood Messenger musíte nastavit jako výchozí pro zpracovávání SMS zpráv, což nemusí být každému po chuti. Nemluvě o tom, že někteří uživatelé hlásí potíže s upozorněním na zprávy a stěžují si na velké množství reklam. Doufáme, že Huawei brzy přidá nativní podporu odpovědí na notifikace a nebude se spoléhat na řešení třetích stran.