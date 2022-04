Huawei Mate Xs 2 oficiálně: první skládačka s dokonale vyžehleným displejem?

Huawei Mate Xs 2 to opět zkouší s ohebným displejem na vnější straně

Zobrazovač podporuje stylus a nejsou na něm prý viditelné záhyby

Zamrzí starší čipset bez podpory 5G

Huawei už dávno nepatří mezi největší výrobce smartphonů, ovšem ani americké sankce tuto čínskou firmu nepřiměly pověsit produkci telefonů na hřebík. Ba co víc – namísto desítek nemastných a neslaných zařízení nyní Huawei produkuje pouze zajímavě vybavené kousky, které se dokáží odlišit od konkurence. To platí i o čerstvě představeném ohebném smartphonu Huawei Mate Xs 2.

Huawei Mate Xs 2: návrat do minulosti

S novinkou Číňané vzkřísili form-factor, o němž jsme si mysleli, že je dávno zapomenutý. Zatímco na trhu ohebných smartphonů nejen u Samsungu jasně zvítězil koncept uzavírání flexibilního displeje dovnitř, Huawei jde proti proudu a opět zkouší ohýbat displej přes vnější hranu. Telefon tak je (jak ostatně napovídá jeho jméno) přímým nástupcem modelu Huawei Mate Xs z roku 2020.

Huawei Mate Xs 2 přináší několik vylepšení jak v konstrukci, tak ve vnitřní hardwarové výbavě. I přes podobné rozměry telefon prošel velkou zeštíhlovací kúrou, takže na váze už neukáže hodnotu 300 gramů, ale „pouze“ 255 gramů. Působivá je i tloušťka – v zavřeném stavu naměříte 11 mm, v rozevřeném pouze 5,4 mm.

Displej s podporou stylusu a bez nerovností?

Výrobce rovněž zapracoval na mechanismu kloubu a na ohebném displeji. Nasazen byl unikátní pant zajišťující plynulejší ohýbání, který má být k displeji šetrnější a má zajistit jeho delší životnost.

Kromě toho má být díky tomuto řešení displej v rozevřeném stavu dokonale „vyžehlený“, takže na něm nemají být vidět vůbec žádné nerovnosti. A díky nové polymerové vrstvě je nově podporován stylus Huawei M-Pen 2s rozpoznávající 4 096 úrovní přítlaku. Stejně jako v případě Samsungu Galaxy Z Fold 3 je ale nutné pero nosit zvlášť.

Zobrazovač typu AMOLED se pyšní obnovovací frekvencí 120 Hz. V rozevřeném stavu má úhlopříčku 7,8″ s rozlišením 2 480 × 2 200 pixelů, poměr stran tak má blízko čtverci. Po přehnutí displeje vám pak na přední straně „zbude“ plocha o úhlopříčce 6,5″ a rozlišení 1 176 × 2 480 pixelů.

V pravém rohu zobrazovače je vidět výřez 10Mpx selfie kamerky. Zadní fotovýbavu v podlouhlém modulu tvoří trojice samostatných kamer s následujícími parametry:

50Mpx hlavní s optikou o světelnosti f/1.8

13Mpx širokoúhlá se světelností f/2.2

8Mpx s 3× optickým přiblížením a optickou stabilizací

Vystačíte si bez 5G sítí?

Huawei Mate Xs 2 pohání čipset Qualcomm Snapdragon 888, bohužel ochuzený o podporu 5G sítí. Telefon se bude prodávat v několika paměťových variantách, maximem je 12/512 GB. Na podporu paměťových karet bohužel musíme zapomenout, stejně tak i na přítomnost 3,5mm sluchátkového portu. Na těle se nachází pouze USB-C, primárně pro dobíjení vestavěné baterie o kapacitě 4 600 nebo 4 880 mAh (podle edice). Maximální nabíjecí výkon činí 66 wattů, podpora bezdrátového dobíjení bohužel chybí. Operačním systémem je HarmonyOS 2 založený na Androidu.

Cena a dostupnost

Huawei Mate Xs 2 půjde do prodeje nejprve v Číně, a to v bílé, černé a fialové barvě. Základní konfigurace s 8 GB RAM a 256GB úložištěm přijde na 9 999 CNY (asi 42 700 korun s DPH), vrcholný model s 12 GB RAM a 512GB úložištěm bude stát 12 999 CNY (asi 55 500 korun s DPH). Telefon půjde do prodeje 6. května, s oficiální dostupností na našem trhu spíše nepočítejme.