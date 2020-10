Huawei Mate 40 Pro: perfektně vybavený telefon, jehož cena odradí i ty největší fanoušky

Společnost Huawei před malou chvílí představila vlajkové smartphony modelové řady Mate 40, které jsou dost možná vůbec posledními top modely této čínské značky. Kvůli americkým restrikcím nemůže Huawei od poloviny září odebírat důležité komponenty, při jejichž výrobě byly použity americké technologie nebo patenty.

Přestože příchod těchto omezení byl znám poměrně dlouho dopředu, v Huawei se rozhodli pracovat až do posledního dechu, a ještě před úplným omezením dodávek komponent vyvinuli a vyrobili podzimní řadu smartphonů Mate 40, se kterou zaútočí na předvánoční trh. Do tohoto boje jdou ale se dvěma zásadními hendikepy – chybějícími službami Google a příliš sebevědomou cenou.

Huawei Mate 40 Pro

Patrně nejpodstatnějším telefonem nové řady se stane model Mate 40 Pro, který je po hardwarové stránce skvěle vybavený a potěší i sympatickým vzhledem. Telefon je na první pohled o něco konzervativnější než jeho přímý předchůdce, což je patrné snad ze všech stran – displej do boků „přetéká“ o něco méně, hlasitost se mění standardně hardwarovými tlačítky (a nikoliv dotykovými gesty) a selfie kamera opustila široký zářez do displeje a výrobce ji umístil do menšího oválného otvoru.

Huawei Mate 40 Pro mezigeneračně narostl do rozměrů 162,9 x 75,5 x 9,1 mm, za což může především větší 6,76“ displej. Hmotnost činí 212 gramů, nechybí ani voděodolnost s krytím IP68. Díky zahnutí jsou rámečky po stranách nulové, pouze nad a pod displejem najdeme tenké a symetrické proužky. Displej je typu OLED, rozprostírá se na něm 1 344 × 2 772 pixelů. Obnovovací frekvence zobrazovače činí 90 Hz, dotyková vrstva se umí obnovovat ve frekvenci 240 Hz.

Do zobrazovače je integrovaná čtečka otisků prstů, v oválném otvoru vlevo nahoře pak najdeme 13Mpx selfie kameru s clonovým číslem f/2.4 a doprovodným 3D snímačem. Ten poslouží jak k rozpoznávání uživatele, tak k ovládání telefonu gesty.

Prstenec plný kamer

Řada Huawei Mate vždycky přinášela odvážnější rozložení fotoaparátů – předloni byly jednotlivé kamerky rozmístěny do čtverce uprostřed zad, loni do kruhu s netradičním ohraničením a letos je výrobce umístil do kruhového prstence. U Huawei Mate 40 Pro je konfigurace následující:

Hlavní 50MPx snímač s optickou stabilizací a světelností f/1.9

Širokoúhlá kamera s rozlišením 20 Mpx a světelností f/1.8

Periskopická přibližovací kamera s rozlišením 12 Mpx, 5× optickým přiblížením, světelností f3/4 a optickou stabilizací

Pomocná kamerka pro rychlejší ostření

Do prodeje půjde i model Huawei Mate 40 Pro+ s mírně odlišnou sestavou fotoaparátů. Klasický a širokoúhlý fotoaparát zůstává, k dispozici však budou dvě přibližovací kamery:

periskopická s rozlišením 8 Mpx, světelností f/4.4, optickou stabilizací a 10× přiblížením

klasická s rozlišením 12 Mpx, světelností f/2.4, optickou stabilizací a 3× přiblížením

Součástí fotoaparátu je i barevný teplotní senzor, díky kterému by má fotoaparát Mate 40 Pro produkovat realistické barvy. Mezi schopnosti fotoaparátu patří i záznam videa ve 4K rozlišení při 60 fps, popř. natáčení super slow-motion videí se snímkovací frekvencí 3 840 fps při HD rozlišení.

Naposledy s Kirinem

Huawei Mate 40 Pro pohání čipset HiSilicon Kirin 9000 vyrobený 5nm procesem u společnosti TSMC. Kvůli americkým restrikcím se patrně bude jednat o vůbec poslední vlajkový čipset vlastního návrhu. Procesorová jednotka obsahuje celkem 8 jader v následujícím složení:

1 × Cortex-A77 s taktem 3,13 GHz

3 × Cortex-A77 s taktem 2,54 GHz

4 × Cortex-A55 s taktem 2,04 GHz

Grafické operace obstarává čip Mali-G78.

Huawei tvrdí, že procesorový výkon mezigeneračně narostl o 25 procent a o 150% si polepšila neurální jednotka. Součástí čipsetu je i 5G modem operující v sítích sub-6 GHz. Bezdrátovou konektivitu dále zajišťují Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 a NFC. Poslední položku ale kvůli absenci Google služeb nebude možné použít k placení. Telefon bude v Evropě k dispozici s 8 GB operační paměti a 256GB úložištěm typu UFS 3.1 s možností dodatečného rozšíření paměťovou kartou vlastního typu NM Card.

Energii telefonu dodává akumulátor s kapacitou, o jehož dobíjení se stará USB-C port a silný 66W adaptér. Druhou možností bude bezdrátové dobíjení s výkonem až 50 Wattů s podporou reverzního dobíjení drobné elektroniky. Huawei Mate 30 Pro běží na Androidu 10, který je obalen nadstavbou EMUI 11 se službami a aplikacemi od Huawei; služby Google z pochopitelných důvodů chybí.

Huawei Mate 40 Pro bude v Evropě dostupný v bílé, žluté, zelené černé a stříbrné barvě, k nám se patrně dostanou poslední dvě jmenované varianty. Huawei Mate 40 Pro+ půjde na trh s keramickými zády v bílé a černé barvě.

Cena a dostupnost

Huawei s modelovou řadou Mate 40 bude zřejmě cílit převážně na domácí čínský trh, což se odráží i na mezinárodní cenotvorbě. Mate 40 Pro se na našem trhu bude prodávat za velmi sebevědomých 33 990 korun, což pravděpodobně odradí i ty největší fanoušky značky. Za stejnou cenu u konkurence seženete nejvybavenější telefony a nebudete muset řešit kompromisy související s absencí služeb a aplikací Google.