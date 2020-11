Huawei cítí v pádu Donalda Trumpa šanci. Spojené království žádá o přehodnocení sankcí

Americký prezident Donald Trump značně znepříjemnil život společnosti Huawei. Nejen, že jí všemožnými restrikcemi omezil byznys se smartphony, významně ovlivnil i její ambice budovat po celém světě sítě 5G. Po zvolení nového prezidenta USA však Huawei cítí šanci vrátit se do hry.

Huawei chce stavět ve Velké Británii sítě 5G

Viceprezident Huawei Victor Zhang v rozhovoru pro server The Guardian uvedl, že by byl rád, kdyby například Velká Británie přehodnotila své rozhodnutí nebudovat sítě 5G s vybavením od Huawei. Spojené království původně umožnilo operátorům s Huawei spolupracovat, neboť sítě čínského giganta nepovažovalo za nebezpečné, ovšem nátlak Donalda Trumpa na britského premiéra Borise Johnsona nakonec vedl k příslibu, že britští operátoři do roku 2027 veškerou infrastrukturu od Huawei nahradí.

Victor Zhang v rozhovoru dále uvedl, že by si vláda Spojeného království neměla dovolit zaostávat v 5G revoluci, neboť konektivita na světové úrovni má být klíčovým nástrojem k odstranění mezery technologické nerovnováhy ve Velké Británii. Podle nezávislého výzkumu by mohlo mít zpoždění v budování 5G ve Velké Británii neblahý ekonomický dopad ve výši až 18,2 miliard liber.

Dá se předpokládat, že Huawei bude apelovat i na vlády dalších zemí, aby se 5G sítím čínského giganta opět otevřely.