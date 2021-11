Huawei chystá další skládací telefon. Bude mít promyšlenější konstrukci

I když značka Huawei trpí pod tíhou amerických zákazů, stále nevyklidila v mobilním světě pozice a vyvíjí dál nová zařízení. Podle čínských zdrojů je na pořadu dne nový smartphone s ohebným displejem, který přinese jednu významnou, byť méně viditelnou novinku.

Jednodušší kloub s vyšší spolehlivostí

Huawei pro svůj budoucí skládací telefon vyvíjí už nějakou dobu novou konstrukci kloubu se zjevnými benefity – pant má být postaven z menšího množství dílů, což se má pozitivně projevit na jeho spolehlivosti, trvanlivosti, použitém prostoru a v neposlední řadě i ceně. Dosud byly „skládačky“ od Huawei znatelně dražší než konkurence, chystaný model by tak mohl přinést vítanou změnu.