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Hry ze Steamu si nyní můžete zahrát na Androidu, stačí k tomu jedna šikovná aplikace

Marek Bartík
Marek Bartík 26. 10. 10:30
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Droiddeck Android Handheld
  • Aplikace DroidDeck, která váš telefon s Androidem promění na kapesní Steam Deck, nyní nabízí experimentální podporu Game Passu
  • Do aplikace přibyla i podpora titulů z obchodu Itch.io, čímž značně narůstá počet PC her, které si na svém mobilu můžete zahrát
  • Mezi další vylepšení patří podpora gest na dotykové obrazovce, vyšší výkon na grafických čipech Adreno a rychlejší načítání z karet microSD

Aplikace DroidDeck má mezi majiteli Androidu řadu fanoušků. Není divu – uživatelům totiž umožňuje lokálně spouštět PC hry na zařízení s Androidem, a to s podobným pohodlím jako při požívání operačního systému SteamOS. Před několika dny se navíc aplikace dočkala vydatné aktualizace, která přináší řadu oprav a několik významných novinek.

Game Pass i Itch.io

Verze DroidDeck v0.6.0, kterou si v případě zájmu můžete stáhnout z GitHubu, nově nabízí experimentální podporu pro Xbox a PC Game Pass. Podle vývojářů se stačí přihlásit prostřednictvím účtu Microsoft, čímž se dostanete ke knihovně her, které vlastníte nebo k nim máte přístup přes Game Pass. Všechny tyto hry si pak můžete stáhnout a zahrát pomocí technologií Proton a FEX, které umožňují spouštět PC hry z Windows (x86) na zařízeních s procesory ARM.

Kromě služby Game Pass dostává aplikace také podporu platformy Itch.io, která slouží ke sdílení a objevování nezávislých titulů. Díky integraci s DroidDeckem si můžete prohlížet svou knihovnu, procházet obchod.

Praktičtější ovládání i vyšší výkon

Aktualizace přináší také podporu gest na dotykovém displeji, a to s nastavením pro každou hru zvlášť. To vám umožňuje přiřadit klepnutí, dvojklepnutí nebo gesta dvěma či třemi prsty k určitým tlačítkům nebo akcím. Oproti standardnímu nastavení virtuálního ovladače jde nepochybně o příjemnou změnu.



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Dobré zprávy přichází i v oblasti výkonu. Spouštění Steamu by mělo být o něco rychlejší, grafické procesory Adreno by ze sebe měly vymáčknout vyšší snímkovou frekvenci a k významnému zrychlení mělo dojít při načítání her z paměťových karet microSD. Hráči se mohou těšit také na delší výdrž baterie v režimu spánku, tentokrát už v něm vašem zařízení bude „skutečně spát“, slibují tvůrci. Navíc by aplikace měla nyní dobře fungovat s externími monitory (např. v režimu DeX), když je displej vašeho zařízení vypnutý.

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Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

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