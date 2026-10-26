Hry ze Steamu si nyní můžete zahrát na Androidu, stačí k tomu jedna šikovná aplikace

- Aplikace DroidDeck, která váš telefon s Androidem promění na kapesní Steam Deck, nyní nabízí experimentální podporu Game Passu
- Do aplikace přibyla i podpora titulů z obchodu Itch.io, čímž značně narůstá počet PC her, které si na svém mobilu můžete zahrát
- Mezi další vylepšení patří podpora gest na dotykové obrazovce, vyšší výkon na grafických čipech Adreno a rychlejší načítání z karet microSD
Aplikace DroidDeck má mezi majiteli Androidu řadu fanoušků. Není divu – uživatelům totiž umožňuje lokálně spouštět PC hry na zařízení s Androidem, a to s podobným pohodlím jako při požívání operačního systému SteamOS. Před několika dny se navíc aplikace dočkala vydatné aktualizace, která přináší řadu oprav a několik významných novinek.
Game Pass i Itch.io
Verze DroidDeck v0.6.0, kterou si v případě zájmu můžete stáhnout z GitHubu, nově nabízí experimentální podporu pro Xbox a PC Game Pass. Podle vývojářů se stačí přihlásit prostřednictvím účtu Microsoft, čímž se dostanete ke knihovně her, které vlastníte nebo k nim máte přístup přes Game Pass. Všechny tyto hry si pak můžete stáhnout a zahrát pomocí technologií Proton a FEX, které umožňují spouštět PC hry z Windows (x86) na zařízeních s procesory ARM.
Kromě služby Game Pass dostává aplikace také podporu platformy Itch.io, která slouží ke sdílení a objevování nezávislých titulů. Díky integraci s DroidDeckem si můžete prohlížet svou knihovnu, procházet obchod.
Praktičtější ovládání i vyšší výkon
Aktualizace přináší také podporu gest na dotykovém displeji, a to s nastavením pro každou hru zvlášť. To vám umožňuje přiřadit klepnutí, dvojklepnutí nebo gesta dvěma či třemi prsty k určitým tlačítkům nebo akcím. Oproti standardnímu nastavení virtuálního ovladače jde nepochybně o příjemnou změnu.
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Dobré zprávy přichází i v oblasti výkonu. Spouštění Steamu by mělo být o něco rychlejší, grafické procesory Adreno by ze sebe měly vymáčknout vyšší snímkovou frekvenci a k významnému zrychlení mělo dojít při načítání her z paměťových karet microSD. Hráči se mohou těšit také na delší výdrž baterie v režimu spánku, tentokrát už v něm vašem zařízení bude „skutečně spát“, slibují tvůrci. Navíc by aplikace měla nyní dobře fungovat s externími monitory (např. v režimu DeX), když je displej vašeho zařízení vypnutý.