Hráči jásají! Kingdom Come: Deliverance 2 má nové datum vydání

Dobrá zpráva pro fanoušky očekávaného pokračování českého RPG Kingdom Come: Deliverance 2. Do středověké Kutné Hory a jejího okolí se vypravíme dřív, než jsme si mysleli. Zvykli jsme si, že s pohybem data vydání se zpravidla pojí odklad. Ten se ostatně už dříve nevyhnul ani Kingdom Come 2, které mělo dorazit ještě letos, ale kvůli dolaďování hry se tvůrci nakonec rozhodli pro termín 11. února. Všechno je ale nyní trochu jinak – tentokrát k ovšem mají fanoušci důvod k radosti.

Hra vyjde oproti původnímu plánu s týdenním předstihem, tedy už 4. 2. 2025, a to na PC, PS5 a Xbox Series X/S. Na všech platformách bude k dispozici s českým dabingem. Přesný důvod posunu sice tvůrci neprozradili, ale lze předpokládat, že se chtějí vyhnout téměř přímému souboji s konkurencí v podobě Assassin’s Creed Shadows (14. 2.) a fantasy RPG Avowed od Microsoftu (18. 2.).

Big news: Kingdom Come: Deliverance II will arrive at your homes on FEBRUARY 4TH 2025!⚔️

With the release date pushing one week forward, we have a bunch of more exciting news coming in the following days.

Brand new Story trailer drops Tomorrow on December 5.

PC and Console… pic.twitter.com/hfBrQZJyjS

— Warhorse Studios (@WarhorseStudios) December 4, 2024