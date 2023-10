Hororová nadílka od Epicu: získejte zdarma celou sérii The Evil Within

Až do 26. října si můžete aktivovat hororovou hru The Evil Within, hned poté ji v nabídce bezplatných titulů vystřídá její pokračování

Epic Games Store aktuálně rozdává také logickou hru Eternal Threads

S blížícím se obdobím zubatých dýní a strašidelných kostýmů spustil obchod Epic Games Store lákavou nabídku pro milovníky hororových videoher. Až do čtvrtka 26. října si můžete bezplatně aktivovat pořádně děsivou hru The Evil Within od japonského studia Tango Gameworks a slavného vývojáře Šindžiho Mikamiho. Hned vzápětí, tedy počínaje 26. říjnem, pak budete mít týden na to, abyste si do své virtuální knihovničky přidali i pokračování The Evil Within 2.

Nic pro slabé povahy

V hororové sérii se budete plížit kolem pitoreskních nepřátel, neustále bojovat o život, a především se pořádně bát. Na tomto místě se tedy sluší upozornit, že se nejedná o zážitek pro slabší povahy, násilnými scénami tvůrci rozhodně nešetřili. Vždyť hned v prvních hodinách zavede příběh hlavního hrdinu Sebastiana Castellanose do jatek, kde se musí brodit kaluží krve nebo prohledávat hnijící mrtvolu kvůli svazku klíčů. Nedlouho poté vás budou nahánět krvelační řezníci s motorovými pilami a další, od pohledu odpudiví nepřátelé.

Potěší také skutečnost, že od svého vydání v roce 2016 hra obdržela několik aktualizací, které do hry přidaly pohled z první osoby či podrobnější nastavení zorného pole (FOV). Pro hráče, kteří touží po nižší obtížnosti, přibyl do hry režim s neomezenou municí. S brutalitou nešetří ani druhý díl, který navíc ve srovnání s jedničkou přichází s celou řadou vylepšení, obzvláště prokoušete-li se vlažnějším úvodem.

Nadílka pokračuje

Kromě prvního dílu The Evil Within rozdává Epic ještě příběhovou logickou hru Eternal Threads, v níž budete manipulovat s časem a vypořádávat se s následky svých rozhodnutí. Příznivce logických her potěší Epic Store také příští čtvrtek, kromě zmíněného pokračování The Evil Within totiž zpřístupní ke stažení i plošinovku Tandem: A Tale of Shadows, ve které budete vyšetřovat zmizení slavného kouzelníka Thomase Kanea.