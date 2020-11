Honor Watch GS Pro obstály v pořádné tortuře. Nevadilo jim ani -20 °C (video)

Položili jste si někdy otázku, co všechno očekáváte od outdoorových hodinek? Zda vydrží špatné počasí, nezklamou v přesnosti měření, a také že se nebudete muset starat o časté nabíjení? Honor nám poskytl poměrně zajímavé údaje o testech, kterými prošly chytré hodinky Watch GS Pro. Ty se totiž pyšní certifikací hned čtrnácti vojenských testů, což dává tušit, že se k nim nebudete muset chovat úplně jako v rukavičkách. Bez problémů totiž zvládly i zmražení do mínus 20 °C.

V laboratořích značky Honor dali hodinkám co proto, aby vyzkoušeli, zda deklarované hodnoty opravdu sedí. Nejprve byl proveden tzv. šokový test, který spočíval v nárazu kuliček z nerezové oceli o velikosti 32 mm a váze 130 g padající na ciferník hodinek z výšky 12 cm.

Druhým testem byla odolnost vůči vniknutí prachu a písku. Během něho došlo k zasypání hodinek velmi jemnou směsí prachu a písku tak, že hodinky budou zcela neprodyšně zakryty včetně ciferníku i řemínku.

Na řadu přišly nízké teploty. V rámci téhle tortury proběhlo zamrazení hodinek zcela pokrytých do ledu při teplotě -20 °C po dobu nejméně 2 hodin. Důležitý byl rovněž test pro výdrž i při velmi nepříznivém počasí, případném ponoru do vody nebo při plavání. Hodinky byly zality a zcela ponořeny do mýdlové vody. Jak celý test probíhal? Mrkněte se na výše vložené video.

14 vojenských testů MIL-STD-810G

Hodinky Honor Watch GS Pro splnily 14 vojenských certifikací. Mezi ně patří deklarace výdrže až do -40 °C nebo naopak při velmi vysoké teplotě až do 70 stupňů Celsia. Mimo jiné jsou rezistentní proti solné mlze až po dobu 96 hodin nebo vlhkosti až 240 hodin.

S hodinkami se v terénu neztratíte, disponují totiž duálními satelitními polohovacími systémy a režimem „zpětné trasy“, kdy zaznamenávají vaši cestu a navedou vás zpět, přičemž přitom vás mohou upozorňovat na odchylky z trasy. Bohužel mapové podklady do hodinek nedostanete, stejně tak chybí podpora pro aplikace třetích stran (Strava…), na hodinkách běží proprietární prostředí Huawei LiteOS.

Honor Watch GS Pro disponují stovkou režimů pro monitorování sportovních aktivit (včetně plavání, lyžování nebo horolezectví), kromě toho dokáží měřit i zdravotní funkce, např. monitoring nasycení krve kyslíkem, kontinuální sledování tepu, stresu nebo spánku.

O zobrazování se stará kruhový 1,39″ OLED displeji s rozlišením 454 x 454 pixelů, hnacím motorem je čipset Kirin A1. Honor deklaruje výdrž na jedno nabití až 25 dní, avšak pouze v režimu nízké spotřeby; při intenzivním využívání GPS budete nabíjet každých 48 hodin.

Na českém trhu se Honor Watch GS Pro prodávají ve třech barevných variantách – černá, bílá a modrá. Doporučená cena byla stanovena na 4 990 Kč včetně DPH.