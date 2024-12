Honor GT odhalen! Dostupný herní smartphone s výprodejovým Snapdragonem

Honor se opatrně pouští do herních smartphonů

První vlaštovka vsází na loňský čipset s masivním chlazením

Hlavní lákadlem je ale bezesporu nízká cena

Značka Honor vstoupila do vod herních smartphonů, což je odvětví, kterému se dosud vyhýbala. V té nejlepší konkurenci by se čerstvě představený Honor GT pravděpodobně ztratil, avšak díky jeho nízké ceně se mu kompromisy snadno odpouštějí. Hráči mobilních her potřebují především výkon, účinné chlazení, líbivý displej a slušnou výdrž, a v těchto oblastech novinka nezklame.

Honor GT: nenápadná herní stanice

Honor GT na první pohled nijak zvlášť nevybočuje ze zbytku portfolia značky – telefon má nenápadný design, který herní zamření nijak nevyzdvihuje, největším výstřelkem je znak GT umístěný do trojúhelníku v modulu fotoaparátu. Telefon bude nabízen ve třech barevných variantách – černé, bílé a zelené, přičemž poslední jmenovaná se od ostatních liší velkým logem Honor na zádech.

Boky telefonu jsou rovné, bohužel se v nich nachází pouze tradiční trojice ovládacích tlačítek napravo. U herního telefonu bychom očekávali triggery na protější straně, těch jsme se ale nedočkali. Potěší alespoň základní voděodolnost IP65.

Čelní stranu telefonu vyplňuje displej zasahující až do samotných okrajů. Výrobce použil 6,7″ AMOLED obrazovku s Full HD+ rozlišením, zvýšenou obnovovací frekvencí 120 Hz a špičkovým jasem 4 tisíce nitů. Součástí displeje je čtečka otisků prstů a kruhový výřez pro 16Mpx selfie kamerku. Na zádech pak najdeme dva fotoaparáty – 50Mpx hlavní a 12Mpx širokoúhlý.

Vlajkový čipset letošního roku

Herní smartphony vyžadují silný čipset, a na něm naštěstí v Honoru nešetřili – telefon pohání „výprodejový“ Snapdragon 8 Gen 3, což je čipset známý nejvýkonnějších smartphonů letošního roku. Procesor se navíc dočkal masivního chladicího systému, který tvoří velká výparníková komora s grafitovými elementy a také tepelně vodivý gel. V maximální paměťové variantě půjde telefon zakoupil s 16 GB RAM a 1TB úložištěm.

I do tohoto telefonu Honor vměstnal křemíkovo-uhlíkový akumulátor s vysokou energetickou hustotou. Jeho kapacita činí 5 300 mAh a lze jej dobíjet výkonem až 100 wattů. Bezdrátové nabíjení bohužel chybí. Na telefonu běží operační systém Android 15 zahalený do prostředí MagicOS 9.0.

Cena a dostupnost

Honor GT se začíná prodávat v Číně již dnes, ceny jednotlivých paměťových variant jsou následující:

12/256 GB za 2 199 CNY (asi 8 800 korun s DPH)

16/256 GB za 2 399 CNY (asi 9 500 korun s DPH)

12/512 GB za 2 599 CNY (asi 10 300 korun s DPH)

16/512 GB za 2 899 CNY (asi 11 500 korun s DPH)

16 GB / 1TB za 3 299 CNY (asi 13 100 korun s DPH

Proč jsou telefony v Číně levnější než v Evropě? Důvodů, proč jsou smartphony a další elektronika v Číně výrazně levnější než na evropském/českém trhu, je hned několik: Většina telefonů se vyrábí přímo v Číně, díky čemuž jsou zde nižší náklady na logistiku a dopravu.

V Číně jsou také nižší daně a poplatky spojené s elektronikou. Naproti tomu v Evropě musí telefony podléhat DPH a dalším clům.

Čínský trh je také extrémně konkurenční – výrobci, jako je Honor, Xiaomi, Huawei, Oppo či Vivo, se snaží držet co nejnižší ceny, aby si získali své zákazníky. V Evropě se do výsledné ceny promítají také vyšší náklady na marketing a distribuci.

Další položkou, která telefony v Evropě prodražuje, jsou nejrůznější evropské předpisy a certifikace, například směrnice o bezpečnosti a ekologii. V Číně tyto požadavky nejsou tak přísné.

Některé modely prodávané v Číně nepodporují e Evropě používaná 5G pásma, případně u nich není nutné platit poplatky za využívání Google služeb.

V Evropě se telefony ve výrazně vyšší míře prodávají přes distributory, kteří si pochopitelně přidávají svou marži. V Číně se telefony prodávají častěji přímo přes výrobce či jejich oficiální e-shopy, což se rovněž pozitivně promítne do výsledné ceny.

V neposlední řadě jsou to investice do reklamy a budování značky, které jsou v Evropě výrazně vyšší než na domácím trhu. Tyto faktory dohromady způsobují, že telefony v Číně mohou být až o desítky procent levnější než v Evropě.

O dostupnosti na českém trhu zatím nemáme žádné informace, ale tipujeme, že půjde o smartphone s primárním cílením na domácí trh.