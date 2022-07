Hitman 3 dostane novou mapu a cíl k likvidaci. Cena DLC příjemně překvapí

Simulátor nájemného zabijáka Hitman 3 završil v lednu minulého roku trilogii, která se podle kritiků i hráčů velmi povedla. Ačkoli celá řada map a vlastních hráčských výzev umožňuje opakovaný návrat do světa Agenta 47 bez toho, aniž by se omrzel, přidat nějakou tu novou lokaci rozhodně není na škodu. To si řekli i vývojáři z dánského studia IO Interactive a přesně to udělali.

HITMAN 3: Ambrose Island (Location Reveal Trailer)

Ambrose Island je na první pohled tropický ráj, avšak pod povrchem operuje nebezpečný pirátský syndikát. Lokace podle autorů nabízí nejen novou, plně prozkoumatelnou mapu, ale také celou řadu ukrytých tajemství včetně nových cílů, výzev a odměn. DLC Ambrose Island bude k dispozici ke stažení už 26. července za tu nejlepší možnou cenu, tedy zadarmo.