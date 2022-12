Herní pecka Unreal Tournament 3 X bude zdarma, bez mikrotransakcí a s podporou crossplay

Legendární Unreal Tournament se vrací na scénu

Staronový titul bude k dispozici kompletně zdarma, včetně absence mikrotransakcí

Chybět nebude ani crossplay mezi Steamem, Epic Games Store a GOG

Kdo na přelomu milénia nehrál legendární střílečku Unreal Tournament, jako by nebyl. Sci-fi akce si zvládla získat srdce hráčů především svými nelítostnými multiplayerovými řežbami a nejeden z nich těžce nesl, když nedávno firma Epic oznámila vypínání serverů pro Unreal Tournament 2003 a 2004. Nyní si ale mohou příznivci rychlé akce oddechnout – nástupce už klepe na dveře.

Jeho jméno je Unreal Tournament 3 X a informace o něm unikly v předstihu na obchodě Steam. Z čeho se mohou fanoušci radovat především je cena – hra totiž nejspíše bude kompletně zdarma, včetně absence jakýchkoli mikrotransakcí. Zároveň Epic přislíbila také podporu hraní napříč platformami, takže nebude záležet na tom, zda vaše srdce bije pro Steam, Epic Games Store nebo GOG.

Chybět by neměla ani kampaň pro jednoho hráče z Unreal Tournament 3, včetně rozšíření Titan Pack z roku 2009. Pravost této spekulace nepřímo potvrdil i samotný Epic, který na žádost o komentář ze strany The Verge nic nevyvrátil. Na obchodě Steam také visí hláška: „Tento titul je dočasně nedostupný a v budoucnu bude k dispozici. Zůstaňte s námi!“. Hardwarové požadavky jsou navíc natolik mírné, že je splní i několik let staré počítače a notebooky, díky čemuž by se z Unreal Tournament 3 X mohl stát hit. Doufejme, že Epic hru co nejdříve oznámí oficiálně a sdělí nám také datum vydání.