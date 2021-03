Herní neznamená odolný. Ohnout ROG Phone 5 se raději nepokoušejte

ASUS v minulém týdnu představil další z řady svých herních smartphonů rodiny ROG Phone. Novinka s pořadovým číslem 4 (a obchodním číslem 5) nabízí to nejlepší, co dnes může herní telefon nabídnout, ovšem jak ukázal test odolnosti youtubera JerryRigEverything, má svoje konstrukční slabiny.

The ROG Phone 5 has a Problem - Durability Test Fail!

ROG Phone 5: nepokoušejte se jej ohnout

Konstrukčně je na tom ROG Phone 5 podobně jako kterýkoliv jiný současný telefon. Jedná se o slepenec dvou skleněných ploch a hliníkového rámečku, bohužel v jednom místě udělali tchajwanští inženýři při návrhu chybu. Aby mohl telefon bezdrátově komunikovat s okolním světem, musí být kovový rámeček narušen plastovými předěly. U většiny telefonů tyto předěly najdeme v horní nebo spodní části, ovšem u ROG Phone 5 mají svém místo téměř v polovině telefonu.

V testu ohnutí ROG Phone 5 přesně v tomto místě povolil, aniž by na něj byla vyvinuta nadlidská síla. Nejprve se telefon pouze ohnul, poté došlo k deaktivaci displeje a v další části testu se prakticky rozlomil za současného prasknutí skla na zádech. ROG Phone 5 si tak raději do zadní kapsy od kalhot nezasouvejte, přisednutí by mohl odskákat s nepěknými následky.