Henry Cavill nebyl bez zaměstnání dlouho. Už pracuje na seriálové adaptaci ze světa Warhammeru

Po konci v Zaklínači a Supermanovi se zdálo, že herec skončil na dlažbě

Společně s Amazonem ale nyní pracuje na TV adaptaci světa Warhammeru

Henry Cavill je mezi diváky znám nejen jako pohledný herec, ale také jako člověk s velkou slabostí pro počítačové hry, komiksy a rozličné fantasy či sci-fi světy. Ostatně historka o tom, jak málem přišel o roli Supermana kvůli hře World of Warcraft, je dnes již legendární. Budoucnost hollywoodské hvězdy se nicméně v poslední době začala ocitat v nejistotě.

Po konci v seriálu Zaklínač od Netflixu se ukázalo, že velkou perspektivu nemá ani role Supermana, kvůli níž se se streamovacím gigantem rozešel. Co by pro jiného herce znamenalo úpadek do spirály výčitek a depresí, Cavilla nakoplo k novému projektu. Ten se, jak jinak, zase točí okolo fantasy světů.

Podle informací serveru The Hollywood Reporter se brzy čtyřicetiletý Brit upsal Amazonu, který má v plánu vytvořit seriálovou adaptaci světa Warhammer. On sám se na toto téma rozplýval na svém Instagramu: „Přes 30 let jsem toužil po tom, až uvidím univerzum Warhammer v hrané podobě. Nyní, po 22 letech ve filmovém průmyslu, cítím, že mohu tento svět přivést k životu.“

Seriál je prozatím v ranné fázi produkce a celá řada klíčových pozic zatím není obsazena. Pokud se ale své role zhostí podobně jako v Zaklínači, nemáme o kladné přijetí jak ze strany kritiky, tak ze strany diváků obavy.