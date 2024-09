GTA 5 přišlo o kompatibilitu se Steam Deckem, přitom tam patřilo k nejoblíbenějším hrám

Majitelé Steam Decku přišli o možnost hrát GTA Online

Nedávná aktualizace do hry přidala ochranu proti cheaterům s názvem BattlEye

Zařízení od Valve však tento software nepodporuje, zní z Rockstar Games. Je to ale opravdu tak?

Grand Theft Auto 5 patřilo minulý týden k nejpopulárnějším hrám na kapesním herním počítači Steam Deck, přičemž v první dvacítce se pohybuje poslední dva roky. Od včerejšího dne však společnost Valve uvádí hru jako nepodporovanou. Důvodem je nedávná aktualizace, která do online režimu přidala ochranu proti cheaterům s názvem BattleEye. Tu však Steam Deck podle Rockstaru nepodporuje, jiné tituly ale podobný problém nemají.

Jako Fortnite

Studio Rockstar Games se po vzoru tvůrců populárních her jako Fortnite či Roblox rozhodlo, že podporu Steam Decku vynechá. GTA Online se dlouhodobě potýká s velkým počtem nečestných hráčů, kteří si usnadňují hraní pomocí cheatů. Pro komunitu kolem Grand Theft Auto tak jde o radostnou zprávu, zatímco majitelé kapesní „konzole“ od Valve mají bohužel smůlu.

Podle Rockstaru je na vině především společnost Valve, která BattlEye v GTA Online na Steam Decku zkrátka nepodporuje. S veškerými dotazy se tak fanoušci mají obracet právě na provozovatele platformy Steam.

Zapeklitá situace

Proč tedy Valve ochranu proti cheaterům jednoduše nepovolí? Protože už je několik let povolená. Řadu multiplayerových her s BattlEye si na Steam Decku bez potíží zahrajete. Jeho zpřístupnění je podle dřívějšího vyjádření Valve otázkou jednoho e-mailu. Magazín The Verge na tuto skutečnost upozornil i zástupce Rockstaru, odpovědi se však nedočkal. Bez reakce ale zůstal také dotaz adresovaný Pierre-Loup Griffaisovi, jednomu z hlavních architektů Steam Decku.

Jedním z důvodů může být skutečnost, že operační systém SteamOS je distribucí Linuxu, který svým uživatelům poskytuje značnou míru svobody. Hráči by tak mohli přijít na způsob, jak ochranu proti podvodníkům obejít. S odlišným vysvětlením přišel v minulém roce ředitel Epic Games Tim Sweeney. Podle něj se podpora Steamu Decku zkrátka nevyplatí. „Miluju Steam Deck, ve Valve odvedli skvělou práci. Přál bych si ale, aby měli desítky milionů uživatelů, aby nám podpora takového zařízení dávala smysl,“ řekl tehdy.