Google zpřehlední aplikace v Obchodě Play. Dočkáme se ještě letos

Vyhledávání v Obchodu Play není vždy příjemná zkušenost. Ve velkém množství aplikací se jeden snadno ztratí, a i když hledáte jednu konkrétní aplikaci, tak to ne vždy znamená, že ji najdete na první dobrou.

Za populárními aplikacemi se rovněž skrývají podvodníci a šejdíři, kteří se snaží zneužít úspěchu druhých a přiživit se na něm. Ve finále to nejvíce odnese samotný uživatel, který v dobré víře stáhne něco, co neplní záměr, s jakým aplikaci z Obchodu Play stahoval.

Tomu se Google rozhodl učinit přítrž a na svém blogu zveřejnil návod, podle kterého se mají vývojáři aplikací řídit. Veškeré postupy uvedl na příkladu fiktivní cestovní aplikace Crane. Mezi doporučení patří používání jasného a přehledného loga a názvu, přičemž pojmenování aplikace by nemělo být delší než 30 znaků. Vývojáři by se měli naopak zdržet veškerých slov a technik, která implikují hodnocení. Zmizet tak mají slova jako nejlepší, nejpopulárnější či nejstahovanější, stejně jako grafické podoby pohárů a jiných ocenění.

Grafická ani textová podoba by do budoucna rovněž neměla obsahovat upozornění na akce či slevy. Slova jako „zdarma“, „sleva“ či „bez reklam“ už nebudou tolerována. Stopku dostanou také aplikace, které se snaží uživatele oklamat tím, že se tváří jako aktualizace či ukazují falešnou informaci o počtu nepřečtených zpráv. Zmizet by měla též slova napsaná velkými písmeny, zbytečné emoji a vykřičníky.

Vzhledem k tomu, že Google není Apple, nedočkáme se agresivního vymáhání této politiky. Nová pravidla jsou pouze doporučením, přičemž je na vývojářích, zda se těmito pravidly budou, či nebudou řídit. Google nicméně varuje, že aplikace, které návod nebudou respektovat, budou vyloučeny z doporučení a propagace v rámci Obchodu Play. Doufejme, že to bude dostatečnou pákou na vývojáře, kteří zaplevelili Obchod Play pochybnými aplikacemi.