Google Zprávy se naučily přibližovat text. Stačí použít jednoduché gesto

Ačkoli jsou chytré telefony čím dál tím větší, obsah se naopak zmenšuje, aby se ho na displej vlezlo co nejvíce. U ikon to až tak nevadí, nicméně v případě textů to může být problém. Přeci jen nejeden z nás trpí vadou zraku, a to ani nemusí být řeč o našich starších spoluobčanech. Právě pro ty z nás, kteří nemají rádi titěrná písmenka, si Google připravil jednu vychytávku do aplikace Zprávy.

Google Zprávy jsou jedna z nejpopulárnějších aplikací na odesílání a přijímaní SMS a MMS zpráv. Je trochu s podivem, že právě tato aplikace nedisponovala možností změnit si velikost textů. Pokud jste chtěli v aplikaci Zprávy větší písmenka, museli jste změnit systémové nastavení. Nyní v rámci nejnovější aktualizace tuto chybu Google napravil a přidal možnost zvětšení či zmenšení gestem pinch-to-zoom.

Zvětšování a zmenšování textů za pomocí dvou prstů funguje intuitivně a naprosto bez potíží. Je škoda, že Google na podobnou věc nepamatoval už v počátcích, čímž by ušetřil spoustě uživatelům starosti. Pokud máte nejnovější verzi Google Zpráv, můžete gesto využívat už nyní.