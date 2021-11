Google Workplace má novou funkci. Potěší nejen ty, kteří pracují na home office

Do aplikace Workspace od společnosti Google právě přichází nová funkce, která má jejím uživatelům zase o trochu více usnadnit jejich práci. Rozvoj hybridních pracovních úvazků, které už nepočítají s tím, že by všichni zaměstnanci vykonávali svěřenou agendu jen ze své kanceláře nacházející se v sídle zaměstnavatele, ruku v ruce s větším využíváním práce na home office, často přináší situace, kdy není možné zajistit fyzickou přítomnost všech potřebných osob na naplánované pracovní, obchodní nebo jiné schůzce.

Na tuto skutečnost se Google rozhodl reagovat a opět tak o něco více přizpůsobit Workspace tomu, jak si představuje budoucnost práce. V praxi to v tomto případě znamená změnu v možnostech, které má účastník schůzky při obdržení pozvánky prostřednictvím kalendáře Google. Tlačítko pro potvrzení účasti totiž nově ukrývá roletku, která dává adresátovi zprávy na výběr ze tří kladných odpovědí. Vedle prostého souhlasu s účastí na naplánovaném meetingu bude možné volit z dalších dvou odpovědí, a to „Ano, zúčastním se fyzicky v místě schůzky“ a „Ano, zúčastním se virtuálně“.

Zmíněná funkce bude k dispozici nejen přímo v kalendáři Google, ale také v pozvánkách doručených do Gmailu. Náhled na to, kdo se zúčastní fyzicky a kdo virtuálně, bude k dispozici všem účastníkům schůzky, nejen tomu, kdo danou schůzku organizuje. Díky tomu má mít každý, kdo se chystá naplánovaného meetingu zúčastnit, dopředu dostatečnou představu o tom, co od dané schůzky očekávat.