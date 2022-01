Google vyvíjí nejpokročilejší poddisplejovou kameru. Nasadí ji do Pixelu 7?

I přes několik dětských nemocí lze považovat loňské smartphony Pixel 6 a 6 Pro za velmi vydařená zařízení. Google do nich implementoval to nejlepší co měl zrovna k dispozici, zejména výkonný vlastní čipset Tensor. Vývojové oddělení Google pracuje na plné obrátky i nadále pracuje na zajímavých technologiích. Jendu z nich odhaluje čerstvá patentová přihláška podaná v srpnu a zveřejněná v prosinci loňského roku.

Google Pixel 7 s poddisplejovou selfie kamerou?

Dokument o 16 stránkách je věnován návrhu smartphonu s poddisplejovou selfie kamerkou, která má být situována pod pravý horní roh OLED panelu. Google neplánuje pod displej implementovat pouze jednu čočku, ale rovnou dvě společně s několika senzory.

Tato konfigurace by tak mohla sloužit nejen k tvorbě autoportrétů, ale i k pokročilému rozpoznávání uživatele podle 3D skenu jeho tváře, byť o něm patentová přihláška nehovoří. Bez zajímavosti není fakt, že na této technologii pracoval Sangmoo Choi, který je zaměstnancem Google teprve 3,5 roku, zatímco předtím pracoval 14 let jako vedoucí týmu pro vývoj nových technologií AMOLED v Samsungu.

Nezbývá než doufat, že se mu pod praporem Googlu podaří vyřešit neduhy současných poddisplejových kamer, a tedy zhoršenou kvalitu fotografií i zobrazovacích vlastností samotného displeje.