Google vydal finální preview Androidu 12. Jaké přináší novinky?

Práce na Androidu 12 pokračují. Google v noci na dnešek vydal poslední vývojářské preview, poté již budou následovat veřejné testovací verze. I poslední preview verze pro vývojáře přináší některé novinky, které se objeví ve finální verzi. Pojďme se na ně podívat.

Android 12 přinese hezčí animace a vibrace ve hrách

Google například vylepšil práci s haptikou. Vývojáři budou moci přidat do her a aplikací vibrační prvky, aby zdůraznili klíčové události, které mají uživatelům přiblížit zážitky z herních konzolí. Tato funkce je již nějakou dobu součástí herních smartphonů, s Androidem 12 by si ji však měli užít všichni.

Změny se odehrávají i v samotném rozhraní systému, nová je například animace spouštění aplikací, která plynule přechází z ikony aplikace až k načítací obrazovce. Nový vzhled budou moci dostat i notifikace příchozích hovorů, nově budou mít viditelnou prioritu nad ostatními a dostanou větší množství grafických prvků – jde např. o avatary, text či tlačítka.

Proměnou projde i otevírání odkazů z aplikací; nově se budou otevírat ve výchozím prohlížeči namísto okna s výběrem. Uživatel si nicméně bude moci toto chování změnit v nastavení pro konkrétní aplikace.

Google také zapracoval na lepší systémové podpoře fotoaparátů, zejména na nativním slučování více pixelů do jednoho. Opět se jedná o funkci, kterou výrobci smartphonů přidávají po svém, nyní bude řešena na systémové úrovni a bude využitelná i ve fotoaplikacích třetích stran. Chystá se Google přidat do příštích Pixelů fotočipy s vysokým rozlišením?

Ostrá verze v září?

Google také vydal časovou osu, jak budou vycházet příští testovací verze. V plánu jsou čtyři veřejné beta verze, které budou vypouštěny postupně v květnu, červnu, červenci a srpnu.

Poté se Google bude snažit systém optimalizovat a stabilizovat, aby jej mohl následně vydat, pravděpodobně v září. Současné vývojářské preview je možné instalovat již dnes na smartphony Google Pixel 3 a novější.