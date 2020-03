Nové Pixely hned tak nebudou: Google zrušil vývojářskou konferenci I/O. Nebude ani online

Před dvěma týdny Google oznámil zrušení fyzické vývojářské konference I/O s tím, že zkusí najít jinou formu, jak se s vývojáři z celého světa spojit. Počítali jsme s online akcí, na které nebude chybět ani úvodní tisková konference s oznámením novinek chystaného systému Android 11 či představení nových Pixelů, ovšem nakonec se ničeho podobného nedočkáme.

Google čerstvě oznámil, že konferenci I/O pro letošní rok úplně. Důvod je jednoduchý – lidé se v této nelehké době mají soustředit na pomoc druhým. Google hodlá nadále svoji komunitu podporovat, novinky pro letošní rok bude servírovat v podobě příspěvků na blogu a diskuzních fórech. Jsme zvědaví, zda ke stejnému kroku přistoupí i Microsoft a Apple, kteří rovněž své vývojářské konference přesunuli na web.

Right now, the most important thing all of us can do is focus our attention on helping people with the new challenges we all face. We’ll continue to do everything we can to help our communities stay safe, informed, and connected. (2/3)

— Google Developers (@googledevs) March 20, 2020