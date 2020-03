Google ruší letošní I/O. Komunitu vývojářů bude chtít spojit na webu

Vývojářská konference Google I/O je další akcí, která letos neproběhne podle plánu z důvodu ochrany účastníků před koronavirem COVID-19. Google oficiálně oznámil, že ruší fyzickou událost naplánovanou tradičně do amfiteátru Shoreline, a hledá nové cesty, jak propojit a podpořit vývojářskou komunitu z celého světa.

Konference Google I/O měla v plné míře ukázat schopnosti chystaného Androidu 11 a služeb na něj navázaných. O tyto novinky však zcela určitě nepřijdeme, pravděpodobně budou odhaleny jinou formou na webu.

A #GoogleIO update.

Due to concerns around the coronavirus (COVID-19), we've decided to cancel this year's physical event at Shoreline Amphitheatre. It's sad that we won't be able to gather as a developer community but your health and safety is our priority. (1/2)

— Google Developers (@googledevs) March 3, 2020