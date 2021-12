Google řeší kuriózní problém. Pixel 6 Pro nerozpozná R.E.M. od elektrického kartáčku

Mezi jednu z užitečných funkcí Google Pixel 6 patří rozpoznávání právě hrající hudby. I když tato vychytávka může přijít někdy vhod a po většinu času funguje bez větších problémů, podle některých uživatelů na Redditu má jejich Pixel 6 občas potíže s rozpoznáním interpretů a jejich skladeb.

Nejedná se přitom o problém, kdy by Pixel 6 zaměnil umělce či je nedokázal rozpoznat. Některým uživatelům zaměňuje Pixel 6 Pro zvuky z běžného života za špičkové zpěváky či skupiny – zatímco uživatel s přezdívkou getski píše, že po každém spláchnutí toalety jeho Pixel 6 Pro tento zvuk rozpoznává jako píseň Rumor Has It od oceňované zpěvačky Adele, uživatel ereandir pro změnu tvrdí, že zvuk, který vydává jeho elektrický kartáček, rozpoznal Pixel 6 Pro jako skladbu The Great Beyond od skupiny R.E.M.

Ačkoliv se na první pohled může zdát, že jde o neobvyklý problém, jedná se o poměrně běžnou věc, kterou trpí také služby jako SoundHound či Shazam. Zachycené zvuky se porovnávají s velmi bohatými databázemi hudby jednotlivých služeb, takže narazit na shodu není až tak obtížné.

Rozpoznávání hudby pomocí strojového učení má své mouchy

Google navíc využívá i vlastní algoritmy strojového učení, díky kterému je schopen poznat skladbu i na základě vašeho zpěvu, pobrukování melodie či dokonce pískání. Na jednu stranu se může jednat o výhodu, pokud chcete najít skladbu, kterou neznáte, ale nemůžete dostat z hlavy, na druhou stranu to s sebou přináší omyly, kterými se baví celý internet.