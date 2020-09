Google představil nové Pixely. Vlajkové parametry padly za oběť nižší ceně

Stejně jako každý rok, i letošní podzim přináší novou generaci smartphonů Google Pixel. Čerstvě představené modely Pixel 5 a 4a 5G se stávají vlajkonoši nejnovějšího Androidu 11, byť Google letos zvolil zcela jinou strategii než v předchozích letech. Namísto high-endových zařízení s nejrychlejšími procesory a novými technologiemi nám americká firma servíruje poněkud nudné smartphony, které vyměnily vlajkové parametry za příznivější cenu. Google se vydal spíše pragmatickou cestou – proč vydávat drahé telefony pro hrstku nadšenců, když může zaujmout slušně vybavenou střední třídou pro větší masu lidí?

Toto rozhodnutí rozhodně nemáme Google za zlé. V „době koronavirové“ jsou zákazníci citlivější na cenu víc než kdykoliv jindy a obhájit si investici 30 tisíc do nového smartphonu je čím dál složitější; zvláště pak, když dobře vyladěná střední třída může nabídnout zcela nekompromisní zážitek. Nové Pixely tak nebudou o papírových parametrech, ale o konzistentním uživatelském zážitku, který běžný uživatel ocení více.

Škoda, že jej Google hned zpočátku kazí nekonzistentně podivným pojmenováním obou telefonů – název Pixel 5 evokuje pokračovatele loňských vlajek, zatímco Pixel 4a 5G navozuje pocit z odlehčeného telefonu, který byl obohacen o podporu 5G. Ve skutečnosti spolu ale oba telefony sdílejí obrovskou část výbavy – design, procesor, podporu 5G i všechny fotoaparáty.

Pixel 5: vlajkový model s nevlajkovým procesorem

Vrhněme se nejprve na vybavenější model, kterým je Pixel 5. Tento telefon potěší příjemně kompaktním tělem – jeho fyzické rozměry jsou 144,7 × 70,4 × 8,0 mm, hmotnost je pouhých 151 gramů a certifikována je odolnost IP68. Pixel 5 je dokonce menší než jeho přímý předchůdce, a to i přesto, že jeho displej narostl z 5,7 na 6,0 palců. Svůj díl na tom nese fakt, že Google odstranil široké čelo obsahující Soli radar pro ovládání telefonu bezdotykovými gesty. S Pixelem 5 mizí tato technologie v propadlišti dějin, což nevnímáme jako velkou škodu, využití bylo minimální, tenčí rámečky uživatel ocení více. Škoda snad jen těch promarněních let vývoje.

Plochý displej Pixelu 5 má úhlopříčku 6 palců, na které se rozkládá matice 1 080 × 2 340 pixelů. Zobrazovač je typu AMOLED a pyšní se podporou HDR, zvýšenou obnovovací frekvencí 90 Hz a ochranným sklem Gorilla Glass 6. Levý horní roh displeje narušuje otvor pro selfie kamerku s rozlišením 8 megapixelů a světelností f/2.0. Čtečka otisků prstů do displeje zabudována není, Google ji umístil na záda do blízkosti hlavního fotoaparátu.

Výměna optického zoomu za „širokáč“

Google svým telefonům vždy dopřával pouze nezbytné množství čoček a ani Pixel 5 není výjimkou. V čtvercovém fotomodulu najdeme pouze dvě kamerky s následujícími parametry:

Hlavní 12,2Mpx snímač s technologií dual pixel, dvoufázovým ostřením, optickou stabilizací obrazu a clonou f/1.7

Širokoúhlá kamerka s rozlišením 16 Mpx, úhlem záběru 107° a světelností objektivu f/2.2

Google tak vyměnil „zoomovací“ kameru za širokoúhlou, což je patrně lepší volba, k přibližování bude používána hlavní kamera a kouzla se softwarem a umělou inteligencí. Fotoaparát bude schopný zaznamenávat video ve 4K při 60 fps, popř. slow motion ve Full HD s 240 fps.

Pod taktovkou Snapdragonu 765G

Google do letošních Pixelů nedosadil nejvýkonnější existující čipset, ale letos hojně používaný Snapdragon 765G. Důvody jsou jednoduché – úspora nákladů a nativní podpora sítí 5G bez nutnosti instalovat dodatečný modem. Výkon bude sice nižší (a to i ve srovnání s minulou generací), avšak poznáte to snad jen v těch nejnáročnějších hrách.

Čipsetu přitakává 8 GB RAM, pro ukládání dat poslouží 128GB uložiště. Rozšíření paměti se Google brání, stejně tak do telefonu nestrčíte sluchátka s 3,5mm jackem nebo sekundární SIM kartu; dual SIM funguje pouze v kombinaci s eSIM. Bezdrátovou konektivitu dále zajišťuje Wi-Fi 5, Bluetooth 5 a NFC, tu drátovou zastupuje USB-C konektor. Ten primárně slouží k dodávkám energie do 4 080mAh akumulátoru, přiložená nabíječka zvládá výkon až 18 Wattů. Další možností je doplnění energie bezdrátově, přičemž podporováno je i reverzní nabíjení drobného příslušenství.

Pixel 4a 5G: méně RAM, plastové tělo a pouze 60Hz displej

Jak jsem psal v úvodu, druhý představený telefon sdílí s Pixelem 5 značnou část výbavy, takže se soustředím pouze na popis odlišností. První rozdíl hledejme ve velikosti, která činí 153,9 × 74,0 × 8,2 mm, hmotnost je pak vyšších 168 gramů. Za tyto veličiny telefon vděčí většímu 6,2“ displeji, který má taktéž rozlišení 1 080 × 2 340 pixelů, avšak postrádá vyšší obnovovací frekvenci a je krytý starším sklem Gorilla Glass 3.

Rozdílný je i materiál zad, zatímco zevnějšek Pixelu 5 tvoří sklo a 100% recyklovaný hliník, Pixel 4a 5G je plastový; to se bohužel projevilo na absenci zvýšené odolnosti. Ústupkem je také chybějící bezdrátové nabíjení, nižší kapacita baterie 3 880 mAh a pouze 6 GB RAM. Naopak bonusem je přítomný sluchátkový jack. Zbytek výbavy je identický s Pixelem 5 – máme zde stejný čipset (včetně bezpečnostního čipu Titan M), 128GB úložiště, totožné fotoaparáty, podporu sítí 5G nebo nabíjení o výkonu 18 Wattů. Samozřejmostí je i operační systém Android 11.

Cena a dostupnost

Google Pixel 5 a 4a 5G půjdou do světa každý v jiném termínu:

Pixel 5 bude dostupný 15. října v černé a zelené barvě za cenu 699 USD (asi 16 200 korun bez DPH)

Pixel 4a 5G bude dostupný ve stejný den v černé barvě za cenu 499 USD (asi 11 600 korun bez DPH).

Předobjednávky v USA začínají již dnes, s oficiální dostupností na našem trhu počítat zatím nemůžeme.