Google Play čeká změna. Dostane moderní prvky z Androidu 12

S Androidem 12 přišel také nový designový styl s názvem Material You. Nový směr se pochopitelně neomezí pouze na samotný systém, ale v jeho duchu budou přetvořeny také všechny aplikace od Googlu. Ta patrně nejdůležitější, tedy Google Play, se už nyní v předstihu mění do stylu Material You.

Prozatím se nejedná o kompletní změnu, ale jen o proměnu dílčích částí. Hlavní viditelnou změnou je nasazení vyhledávacího řádku se zaoblenými rohy do podoby pilulky, stejně jako zvýraznění aktivní karty ve spodní části obchodu s aplikacemi. Perličkou je barevné schéma Dynamic Color, které odpovídá použité tapetě a je jednou z klíčových designových funkcí Material You.

Redesign Google Play prozatím není dostupný pro všechny, neboť Google jej uvolňuje postupně. Nový vzhled by měl být aplikován na verzi Google Play 27.4, nicméně podle některých zpráv se objevuje také na verzi 27.3. K finální změně by podle spekulací mělo dojít zhruba ve chvíli, kdy si Android 12 odbyde svou premiéru v telefonech Pixel.