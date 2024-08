Google obohatil Mapy o rozšířenou realitu. Paříž vám ukážou tak, jak ji neznáte

Google vylepšil své Mapy novou funkcí využívající rozšířenou realitu

Některé pařížské památky si tak můžeme prohlédnout v historicky přesných rekonstrukcích

Snad se brzy dočkáme rozšíření i na další památky

Google se neustále snaží vylepšovat své Mapy a přidávat do nich exkluzivní funkce, které by jej odlišily od konkurence, jako je například implementace rozšířené reality, známé pod zkratkou AR. Tu nyní u Map můžeme využít při pěší navigaci, kdy stačí telefon zvednout, aby naskenoval okolí a Google nás může hned přesněji navigovat pomocí šipek, které se ukazují přesně tam, kde má člověk třeba zabočit. Zejména v husté zástavbě se kvůli zhoršené kvalitě signálu GPS rozhodně jedná o příjemnou vychytávku.

Když se spojí herní studio s historiky

Nyní do Map přichází další funkce, založená na AR, vytvořená ve spolupráci s renomovaným videoherním studiem Ubisoft a bude se líbit zejména milovníkům památek a historie. Ti budou moci prostřednictvím rozšířené reality prozkoumávat památky, jako je například Eiffelova věž, v historicky přesných rekonstrukcích, a plánuje se rozšíření na další pařížské skvosty a časem snad i dále.

„Pomocí rozšířené reality se můžete přenést do roku 1900 a zažít architektonické koncepty Eiffelovy věže, které nebyly nikdy realizovány, nebo si prohlédnout venkovské pavilony Exposition Universelle, které byly dočasně postaveny podél Seiny pro světovou výstavu v roce 1900,“ napsal Google ve své tiskové zprávě.

Mimochodem, byla to právě tato výstava, která dala vzniknout dnes světoznámé Eiffelovce, pod kterou se na letošních olympijských hrách hrají beachvolejbalové zápasy. Pokud byste byli přímo na místě, stačí zvednout telefon a rázem se přenesete do počátku 20. století.

Doma si funkci můžete vyzkoušet přes Street View

Jestliže jste ovšem doma, nebo kdekoliv jinde, rozhodně nemusíte smutnit, ke „stroji času“ se dá přistupovat také prostřednictvím služby Street View.

Google chce dále svým uživatelům nabídnout větší historický kontext Paříže, včetně katedrály Notre-Dame a jejího okolí v podobě z roku 1789 a neméně slavné Bastily Saint-Antoine. Na ty se můžeme prý těšit ke konci léta.

Kdy a zda se někdy dočkáme také českých památek, jako je třeba Pražský hrad, zatím bohužel známo není, ovšem jistě by to bylo velmi přínosné nejen pro turisty, ale třeba i pro učitele dějepisu, kteří by tímto způsobem mohli zpestřit své hodiny.