Google dnes večer představí nové Pixely. Jak sledovat přímý přenos a co od něj očekávat?

Po včerejší jablečné tiskové konferenci přichází na řadu Google. Ten dnes od 19:00 začne odhalovat novinky, se kterými zamíří na letošní předvánoční trh. Co všechno od Google můžeme očekávat?

Prakticky s jistotou můžeme počítat se smartphony Pixel 6 a 6 Pro, které Google poodhalil již letos v létě. Dnes večer se dozvíme veškeré detaily o jejich výbavě, zejména pak o procesoru Google Tensor, který je bude pohánět. Očekává se, že tento čip bude podobně výkonný jako současná nejlepší konkurence s velkým důrazem na umělou inteligenci. Nové Pixely také zaujmou neotřelým designem (především u zadního fotoaparátu) a vylepšenými fotoaparáty.

Zatímco o Pixelu 6 a 6 Pro víme prakticky vše již před jejich premiérou, pod rouškou tajemství stále zůstává zahalen spekulovaný ohebný smartphone Pixel Fold. Ten by měl rovněž pohánět čipset Google Tensor, kromě toho máme ve výbavě očekávat vnitřní ohebný displej s úhlopříčkou 7,6“.

Google by měl dnes večer rovněž představit novou generaci sluchátek Pixel Buds a také „superpředplatné“ Pixel Pass, které pod jednu střechou nabídne rozšířenou záruku na zařízení a několik služeb – One Cloud, Play Pass, YouTube Premium a Google Fi. Toto předplatné ale bude patrně zpočátku běžet pouze ve Spojených státech.

Spekulovalo se i o odhalení hodinek Pixel Watch, avšak podle spolehlivého informátora Jona Prossera s nimi nemáme počítat dříve než v prvním kvartále příštího roku. Je tedy možné, že Google své první hodinky představí už dnes, avšak s oddálenou dostupností.

Pixel Watch

Don’t expect it at the event tomorrow.

Last I heard, it was delayed until Q1 2022.

It’s still happening, just not tomorrow. https://t.co/Rd0dGN3yek

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 18, 2021