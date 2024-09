Google chystá pro Android užitečnou novinku. Výrazně zpříjemní práci s notifikacemi

Android se konečně naučí synchronizovat notifikace napříč zařízeními včetně způsobu vypořádání

Chystaná novinka je k vidění v poslední beta verzi Androidu 15

Zatím není jasné, zda bude exkluzivní pouze na zařízeních Pixel, nebo na všech nezávisle na výrobci

Google před nedávnem dokončil operační systém Android 15, avšak stále pracuje na čtvrtletních vylepšeních v rámci programu QPR (Quarterly Platform Releases). Ty jsou zpravidla určené pro majitele zařízení Pixel, občas ale novinky z nich probublají i do budoucích verzí Androidu pro všechny. Tu, kterou Google aktuálně testuje, bychom rozhodně v nadcházejících verzích Androidu ocenili.

Synchronizace notifikací napříč zařízeními

Pokud používáte více zařízen s Androidem připojených k jednomu účtu (typicky telefon a tablet), možná vás sem tam vyruší notifikace, která dorazí na všechna zařízení najednou. Bohužel jakmile se s notifikací vypořádáte na jednom zařízení, na tom druhém zůstane stále „viset“, dokud se ní nevypořádáte podruhé. A právě tento neduh by měla řešit funkce, kterou Google chystá.

V poslední verzi Android 15 GPR1 Beta 2 totiž byla zachycena novinka, která umí synchronizovat notifikace napříč zařízeními, a to včetně způsobu jejich vypořádání. Mělo by tak stačit oznámení „zahodit“ na jednom zařízení, a na druhém by se stejný krok učinil automaticky.

Mishaal Rashman ze serveru Android Authority navíc podrobně prozkoumal kód této funkce a zaujalo ho, že se nachází v sekci com.android.settings, což by naznačovalo širokou dostupnost pro široce rozšířený Android z programu AOSP – nastavení exkluzivní pro Pixely se totiž obvykle nachází v sekci com.google.android.settings. Teoreticky by Google mohl tuto novinku přidat skrze aktualizaci služeb Google Play (podobně jako například funkci okamžitého hotspotu), ale zatím tomuto kroku nic nenasvědčuje.

Široká dostupnost napříč různými značkami by ale rozhodně dávala smysl, neboť kombinace telefon a tablet by byla v druhém případě omezena na jediné existující zařízení – Pixel Tablet, který se prodává na omezeném množství trhů.