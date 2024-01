Google chystá AI revoluci ve zdravotnictví. AMIE chce být přesnější než lékaři

AMIE má být přesnější než většina lékařů

Pro lékaře by to mohlo znamenat méně stresu a více informací

AI bude zprvu lékaře jen doplňovat

Nový systém umělé inteligence společnosti Google s názvem AMIE (Articulate Medical Intelligence Explorer) prokázal v průlomové studii vyšší diagnostickou přesnost než lékaři primární péče.

Slibná první vlaštovka

Tento systém umělé inteligence založený na modelu LLM (Large Language Model), určený pro diagnostický dialog, je příslibem transformace péče o pacienty díky zvýšení dostupnosti, konzistence a kvality.

Studie zahrnující 149 scénářů případů z Kanady, Velké Británie a Indie využívala textové konzultace s ověřenými aktéry z řad pacientů, které odrážely styl objektivního strukturovaného klinického vyšetření (OSCE). AMIE překonala 20 lékařů primární péče ve 28 z 32 klinicky významných os podle hodnocení specialistů a vynikala ve 24 z 26 os podle hodnocení aktérů z řad pacientů. Osy zahrnovaly odebírání anamnézy, diagnostickou přesnost, zdůvodnění managementu, komunikační dovednosti a empatii.

AMIE se škáluje pomocí nového samočinného simulovaného prostředí s automatizovanými mechanismy zpětné vazby, což umožňuje přizpůsobit se různým chorobným stavům a specializacím. Výzkum tak představuje významný milník na cestě ke konverzační diagnostické umělé inteligenci, avšak není bez omezení. Mezi aktuální výhrady patří například závislost studie na synchronním textovém chatu, který nereprezentuje typickou klinickou praxi, a také potřeba dalšího výzkumu před použitím v reálném světě. Chvíli to tedy potrvá, než se AMIE dostane kamkoliv do praxe, nemluvě o českých zdravotnických zařízeních.

Budoucnost zdravotnictví

Zavedení umělé inteligence ve zdravotnictví, zejména diagnostické umělé inteligence, je považováno za jakýsi svatý grál, neboť AI může teoreticky (a nejspíš brzy i prakticky) nesmírně pomoct potenciálnímu řešení problémů, kterým čelí pacienti a lékaři při orientaci v něčem tak komplexním, jako je právě zdravotnictví.

Dlouhodobě vyvíjené systémy umělé inteligence, jako je Watson od IBM, přestože jsou vyvíjeny již více než deset let, nedosáhly zase tak významných pokroků. Vznik pokročilých modelů, jako je ChatGPT od OpenAI a AMIE od DeepMind, však přináší novou naději pro spolehlivé lékaře s umělou inteligencí, byť cesta k nim bude ještě trnitá, a pokud někde chcete mít opravdu stoprocentně fungující systém, co nedělá chyby, je to právě zdravotnictví.

Zatím pouze jako doplněk

AMIE ale není navržen tak, aby nahradil lidské lékaře. V první fázi bude jeho hlavním cílem rozšíření procesu zdravotní péče a pomoci při konzultacích. Díky AMIE by tak měli mít lékaři méně stresu, více informací i větší prostor pro osobní přístup ke každému pacientovi, což by ve výsledku mělo vést k lepší a kvalitnější péči.

Na praktickou implementaci, dopady a reálné výsledky si ale budeme muset ještě nějakou dobu počkat, jakkoliv už teď AMIE slibuje velký skok vpřed. Podobně, jako je to zatím asi s většinou aplikací využívajících systémy umělé inteligence, i ve zdravotnictví bude nástup těchto novot nejprve pozvolný a budou sloužit nejdříve jako doplněk, než se vůbec alespoň částečně otevře téma nahrazování reálných lékařů.