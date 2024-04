Google Chat zjednoduší vaši komunikaci. Namísto tří aplikací bude stačit jedna

Firemní kecálek od Googlu nabízí integraci dvou svých konkurentů

Jedna aplikace spojuje komunikaci na platformách Google Chat, Teams a Slack

Novinka je dostupná pro předplatitele Workspace a bohužel není bez dodatečné platby

Komunikace je základ každé fungující firmy. Ve většině společností se využívá jen jeden komunikační nástroj, nicméně v případě freelancerů či spojování dvou firem může nastat situace, že vedle sebe budou dvě a více pracovních kecálků, což jakoukoli domluvu značně komplikuje. Nyní ovšem Google přichází z řešením, pokud využíváte jeho pracovní balíček Workspace. Google zpřístupňuje svou aplikaci Chat dalším platformám, jako je Slack a Microsoft Teams. Nová integrace umožňuje posílat zprávy uživatelům služeb Slack a Teams, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.

Jeden nástroj vládne všem

Pakliže potřebujete komunikovat napříč platformami, s novou integrací už to není tak složitý úkol. Bohužel to ale vyžaduje trochu úsilí navíc. Musíte si stáhnout a nastavit další aplikaci s názvem Mio, která funguje jako most mezi službami Google Chats a Slack/Teams. Mio také vyžaduje zakoupení další licence, takže se vám tato integrace o něco málo prodraží. Dobrou zprávou je, že Mio podporuje všechny funkce, jako je označování, posílání souborů či GIFů a bude fungovat v různých aplikacích pro zasílání zpráv. Mio navíc zajišťuje, že aplikace Google Workspace a Microsoft Office 365 spolu budou dobře spolupracovat.

Má to také ještě jeden háček. Funkce je dostupná pouze pro platící předplatitele. Samotná funkce není až takovou novinkou, avšak teprve nyní vyšla z beta verze. Ke zmíněné funkci měla dříve přístup jen hrstka uživatelů, ale nyní je k dispozici všem platícím uživatelům, takže pokud je chaos v komunikačních službách vašim denním chlebem, jistě tyto novinky přivítáte s otevřenou náručí, i když se nejedná o tak hladký proces, jaký bychom rádi viděli.